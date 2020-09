工作了這麼多年,日常工作雖不至於流水作業般,但也可一一應付。反過來,退休後有很多事物都要好好學習一下。煮一餐吃得入口的飯就是一個極大的挑戰。

“今晚食乜餸”是第一個難題。今天也終於明白當年媽媽、太太們困難之處。想好後就要直闖超級市場或街市買齊所需。和昔日工作環境一樣,超市收銀櫃檯人手總是不足,排上半小時是等閒事。

一切準備好後,始終要”獻醜”了。

幾經波折,終於有飯食了。



總結一句,明天尚要努力💪🏼💪🏼💪🏼

發表者: mynewchapterinlife

A so call "Seasoned IT Professional" who has worked for over 26 years in the Information Technology / Financial industry. One day it came to mind that should I continue to work in a fast lane or take a break. Without any hesitation, I quit my job and start my new life. 觀看 mynewchapterinlife 的所有文章