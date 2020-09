2017臺灣自行車之旅 – 準備篇

不知不覺間,騎了自行車也四年多。由當初希望能多一點健康活動開始,漸漸喜愛上把自行車作為旅遊的工具,接觸大自然,感受鄕交純樸的生活。或到外地細味各處的風土人情,欣賞各地對自行車文化的投入及支援。

趁著十一月旅遊淡季,會和幾位志同道合的同學、朋友到臺灣展開自行車環島之旅。這是我第二次的環島,但和上次不同之處是,今次不跟團,我們自行規劃所有行程事宜。

沒有了專業自行車團隊的貼心服務,再不能輕身上路。行程上的每一個細節,亦需要花上一點心思。

首先要確立環島行程。臺灣蹺一圈大約1000公里,今次主題是四極環臺,欣賞臺灣極東、極南、極西及極北之四大燈塔。考量到隊友的身體狀況及騎乘經驗,今次會採取”選擇性”的環島路線。行程包括:

由於是"選擇性"的環島,不會全程騎乘,接駁交通便成為另一重要的考慮及安排。較經濟的是使用臺灣的鐵路系統,但這需要緊密的行程與火車班次的配合,時間亦會較長,隨身行李也不能太多。考慮到其他隊友假期的長短和體力,最後我們作出了包車的選擇,令行程較輕鬆,可以在較短的時間內完成,包車也可以提供支援車的作用,但缺點是費用相當昂貴。

臺灣住宿的安排比想像中簡單。差不多所有的酒店或民宿也可以從網上輕易辦妥,價錢亦非常便宜。今次其中一個體驗是酒店本身網站提供的價錢反而比很多格價網站來得更便宜。

沒有了專業自行車團隊的配套,大家也需要帶備自己的自行車。今次其中一位隊友也因此添置了新車,有時間的話會再作分享。

隊友在過去的數星期加緊騎乘和體能之訓練,一切已就緒,大家也意志高昂,臺灣,我們來了。

關於臺灣自行車騎乘,可參考以下的資訊:

1. 自行車裝備

http://m.taiwanbike.tw/Article.aspx?sNo=02000029

2. 行前準備

http://m.taiwanbike.tw/Article.aspx?sNo=02000030

3 自行車安全小常識

http://m.taiwanbike.tw/Article.aspx?sNo=02000031

4. 法規資訊

http://m.taiwanbike.tw/Article.aspx?sNo=02000027

