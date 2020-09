做個手工麵包 Artisan Bread

我很喜愛食麵包,尢其是造形簡樸的歐式麵包。網上見到有很多blog或YouTube的教學文章和片段,今天也嘗試跟著做自己的手工麵包。

在芸芸眾多的blogger中,我選擇了臺灣的Carol Hu在2007年中的一個製作分享,而這個介紹主要重點是免揉(No-knead)。平常做麵包最辛苦的工序是搓揉麵糰,很多時都會花上十數分鐘把麵糰搓至表面光滑富彈性。稍一鬆懈,麵糰就發不起,整個麵包也製作不了。大家如有興趣,可按這裡瀏覽她的文章。

製作材料及步驟主要是跟隨Carol的介紹,稍為不同處是:

Carol建議的室温發酵時間約18小時。由於香港近日天氣較寒冷,我把發酵時間延長至27小時,讓麵糰發大至兩倍。

網上的免揉麵包製作一般都會用鑄鐵鍋(Dutch Oven),而Carol則利用煑煲仔菜的砂鍋。効果沒有大分別,而價錢相宜很多。

香港現在很多人都會購買Le Creuset的Cast Iron鑄鐵鍋,普通一個二至三公升的鍋也要三數千元,可以説是鍋中極品,一般人較難負擔。而我今次使用的則是購自Ikea的SENIOR Casserole,較小的三公升型號只賣499港元。一物多用,早前用作炇牛腩,効果一流,打理上也極之方便。除了品牌效應和買相之外,再也找不到買Le Creuset的理由。

花上兩天的凖備工夫,總算有個手工麵包食了。

這個slideshow需要JavaScript。

回顧整個製作過程,下次仍須作些改善:

我的小朋友非常喜歡吃這麵包,希望下次可再進一步吧!

發表者: mynewchapterinlife

A so call "Seasoned IT Professional" who has worked for over 26 years in the Information Technology / Financial industry. One day it came to mind that should I continue to work in a fast lane or take a break. Without any hesitation, I quit my job and start my new life. 觀看 mynewchapterinlife 的所有文章