做個手工麵包 Artisan Bread

我很喜愛食麵包，尢其是造形簡樸的歐式麵包。網上見到有很多blog或YouTube的教學文章和片段，今天也嘗試跟著做自己的手工麵包 …

我很喜愛食麵包，尢其是造形簡樸的歐式麵包。網上見到有很多blog或YouTube的教學文章和片段，今天也嘗試跟著做自己的手工麵包。

在芸芸眾多的blogger中，我選擇了臺灣的Carol Hu在2007年中的一個製作分享，而這個介紹主要重點是免揉(No-knead)。平常做麵包最辛苦的工序是搓揉麵糰，很多時都會花上十數分鐘把麵糰搓至表面光滑富彈性。稍一鬆懈，麵糰就發不起，整個麵包也製作不了。大家如有興趣，可按這裡瀏覽她的文章。

製作材料及步驟主要是跟隨Carol的介紹，稍為不同處是：

發酵時間

Carol建議的室温發酵時間約18小時。由於香港近日天氣較寒冷，我把發酵時間延長至27小時，讓麵糰發大至兩倍。

烘烤鍋具

網上的免揉麵包製作一般都會用鑄鐵鍋(Dutch Oven)，而Carol則利用煑煲仔菜的砂鍋。効果沒有大分別，而價錢相宜很多。

香港現在很多人都會購買Le Creuset的Cast Iron鑄鐵鍋，普通一個二至三公升的鍋也要三數千元，可以説是鍋中極品，一般人較難負擔。而我今次使用的則是購自Ikea的SENIOR Casserole，較小的三公升型號只賣499港元。一物多用，早前用作炇牛腩，効果一流，打理上也極之方便。除了品牌效應和買相之外，再也找不到買Le Creuset的理由。

花上兩天的凖備工夫，總算有個手工麵包食了。

這個slideshow需要JavaScript。

回顧整個製作過程，下次仍須作些改善:

這次使用的是乾酵母(Active Dry Yeast)，與Carol所用的速發酵母(Instant Yeast)不同，份量上應稍作增加，亦須加糖加水令乾酵母甦醒(Activate)。

切開烘烤完成的麵包，皮脆包軟，但內𥚃氣孔畧小，可能是發酵仍然不足。以上酵母的使用方法或有幫助。另一方面，混合好的麵糰亦稍為乾燥，可能要加多一些水。

我的小朋友非常喜歡吃這麵包，希望下次可再進一步吧!

註: Carol Hu 是個極具人氣的blogger, 她在www.blogger.com的 Carol 自在生活 己累積了超過二億次點閲人次。她的分享除了烘焙外，也有其他料理的分享。對於學習者來說，是一個不可多得的寶藏。

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