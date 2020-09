珈琲是很多人的提神飲料,工作多,壓力大就會飲杯來振奮精神,鬆弛一下。以前日飲數杯珈琲的我,不理它是港式、義式、美式,不理它是多糖多奶、Cappuccino 、Expresso 定Americano,也面不改容。可是近幾年來,隨著年齡、健康狀況的改變,過量的珈琲因往往令我感到不適。即使手上的Pacific Coffee 或Starbucks 戶口尚有餘額,也很久沒有光顧了。

數年前首次接觸日式手沖珈琲,欣賞它的精簡的沖煑方法,一個濾杯,一張濾纸,一個手沖壼再加上珈琲師精湛的手勢,便能把珈琲豆變化出不同風味。如果說手沖珈琲是最複雜的沖煑方式,相信沒有人會反對。

亦是這位珈琲師令我認識深度烘焙的風味。我個人不太喜歡帶酸味的咖珈琲,深度烘焙的日式珈琲口感複雜醇厚,回甘時間長,正合我口味。再加上深度烘焙後的珈琲豆珈琲因較低,可讓我無憂無慮地享受珈琲的樂趣。

數年前自行車環臺時在臺東的東里鐵馬驛站買了一包富里出產的深度烘焙珈人琲豆(咖啡田)。沖煑出來的味道深深吸引了我。在剛過去的自行車之旅也特別作出安排到此一遊,預算再購入一些豆子作享用。

但人生總非事事如願,售買"咖啡田"的小店剛巧休息,只好在隔鄰的店舖買了一包中深度烘焙的富里珈琲豆,它還有個頗特別的名字,"蕭員外咖啡"。

今天終於沖煑了一杯"蕭員外咖啡",嘗試重温臺東的特產珈琲味道。

略帶褐色的珈琲豆雖不是我的至愛,但香味也非常濃郁。

不一會,一杯頗具風味的臺東手沖珈琲便為我帶來一個愉快的早晨。

臺灣真是個福地。

