2017臺灣自行車之旅 – 完結篇

八天的自行車之旅轉瞬間已完成,雖然事先已作好行程的安排,但總會有一些意想不到的事 …

第一天 2017/11/15

早上在火炭取過自行車後便直飛臺北。這是我第一次乘搭長榮航空,雖然是A321細機,機上設施也相對簡陋,但整體服務都不錯。對於這類短程航線,以相對便宜的價格來説,是極具競爭性的選擇。

和居住於臺北的舊同學吃過晚飯,把帶來的自行車組裝好後便進入夢鄕,準備迎接明天的行程。

第二天 2017/11/16 – 臺北熱身

第一天行程由酒店開始,經敦化北路,民權東路先騎行至松山機場附近的河濱公園自行車道入口,預算經淡水沿臺乙線至富貴角燈塔。台北市的自行車道總長約112公里,由新店溪開始,經過基隆河再伸延至淡水河,途經28座河濱公園,提供一個結合休閒,運動或通勤的自行車騎乘路線。沿途設施如清晰的路線指示,休憩空間,洗手和沐浴間亦一應俱全。這一點,相信香港特區政府可作參考。

在關渡濕地首次使用帶來的航拍機作拍攝。經歷一輪的努力,終於也掌握了一點點的基本控制、拍攝技巧,對DJI Spark這部小機器也多一分信心,希望可以在接下來的行程好好運用。

午飯於淡水的榕堤水岸餐廳。數年前已來過一次,無論食物質素或環境都不錯。在懶洋詳的Bossanova音樂中,吹著海風,品嚐美食,盡是人生一大樂事。

在玩樂和美食中,不經不覺地我們耽擱了不少時間。考慮到未能在傍晚回到酒店,我們在往三芝的路途上決定放棄今天富貴角燈塔的目標,踏上回程之路。

第三天 2017/11/17 – 臺北挑戰之旅

今天的騎乘相信是這次自行車之旅最艱辛的一天。行程是臺北市內極具挑戰性的路線之一,沿平溪到瑞雙公路,攀爬506公尺至”不厭亭”。以第一天的觀察,我們決定把今天的終點改為不厭亭,支援車亦會在山頂侯命接送回酒店。

早上吃過早餐後便經和平東路往木柵動物園方向走。穿越繁盛閙市後便一路往上爬,由於是上班的日子,車流不太多,可以安心的適應路缐騎上去。沿縣106線經過石碇服務區便轉入106乙線,一輪的上、下坡後,終於到達今天午飯地點 – 菁桐車站。

隨便點了幾個小菜,花枝燒,炒山豬肉,豆腐𡙡,再加上招牌米粉。簡單的地道小炒,也令人回味。

稍作休息,繼續上路。經過一段攀爬,平溪十分車站便在腳下。雖然到過臺北很多次,但九分、十分等著名景點我仍未去過,天燈更從沒有真正見過。這一刻親眼目睹漫天飛舞的天燈,也令我留下頗深刻印象。

不一會便到了平雙隧道。長約1.3公里的隧道筆直、平坦,再加上車流甚小,據說是飊車勝地。隧道出口建於高架橋上,剛出了隧道是長達3公里的下坡路段,平均坡度4%,出口部份更高達8%。雖然極度刺激,但切記要集中精神以應付路面情況。

衝過一段高速的下坡路後,不一刻就到達雙溪車站。稍作休息,補充點”動力”後,便馬上開始今天的重頭戲,沿瑞雙公路攀爬506公尺上”不厭亭”。

這一段路困難之處是不斷上坡,沒有一點點的平路可以休息,而過了牡丹車站之後的最後6公里,平均坡度更達8%,難怪會有小武嶺之稱號。

經過一輪拼搏,不厭亭終於在望。無論是山上的騎行者或遊人,他們也為我們最後一段路給予很大的鼓勵,那種溫馨的感覺,非一般文字可表達,多謝大家🙏。

時間不早,坐上支援車,在天黑前盡快經九分下山。一邊休息,一邊細看著黃昏景色及片片的雲海,今天的辛苦是值得的。不厭亭,我一定會再來。

今天總算完成半個目標吧!

第四天 2017/11/18 – 走過二份之一的臺灣

行程第四天是休息日。退了房間後便乘坐包車前往墾丁,車程大約五百公里。預先安排的八座位Volkswagon T6商旅車,縦使我們三個人,三份行李,三部自行車,仍能提供舒適的乘坐環境。

午飯於臺南的”海之味”,不用多說,單看圖片便知如何。

This slideshow requires JavaScript.

傍晚時份終到達墾丁大街。安頓一切,簡單地吃過晚飯,休息就寐。

第五天 2017/11/19 – 墾丁、壽卡鐵鐵馬驛站朝聖之行

大清早給呼呼作響的強風所驚醒,到麥當勞吃過早點便開始行程。第一站是鵝巒鼻公園,拜訪極南點的鵝巒鼻燈塔。

雖然陽光普照,但天氣極其寒冷。受強烈的落山風所影響,短短的十數公里路亦寸步難移,一路上自行車差點也被吹倒,那種驚險是從沒有遇上過。

幾經辛苦終到達鵝鑾鼻燈塔。環顧四周,那種一望無際的感覺非筆墨所能形容。正想啟動Spark去捕捉美景,駭人的落山風使它完全不受控制,差點就被吹下海。由於當天的風速超過五十多公里,無論機車或自行車也很易被吹倒。基於安全考慮,決定取消沿臺26線去旭海,改為經縣199缐到壽卡。

This slideshow requires JavaScript.

由於晩上的酒店安排於臺東的之本市,尚有數十多公里路途,隨便拍過照,便乘車經臺9缐直往臺東。

事後作資料搜集,瞭解到落山風通常發生在每年十月至來年四月間,風速可達一百多公里。今次行程安排確實有點不足,下次需要加多點勁。

第六天 2017/11/20 – 漫遊花東縱谷

我們的第一個目的地是伯朗大道,需要經臺9缐穿越鹿野、關山至池上。沿途高低起伏,兩傍盡是田野,可欣賞到臺東馳名的稻米及各式生果。

池上鄕的伯朗大道是被譽為”翠綠的天堂路”,兩傍是翠綠的稻田。在長達兩公里的小路上沒有一支燈柱,是騎車、拍照的好去處。奔跑了一會,到地標拍過照,便趕緊到池上鄕車站傍的老店吃個經典的池上飯包。

This slideshow requires JavaScript.

午後到位於舊東里車站的東里鐵馬驛站喝個富里珈琲,再作了些航拍。期間遇上一位背著步行環島紙牌的年青人,他的意志及毅力真令人敬佩。

This slideshow requires JavaScript.

休息玩樂一輪後,便開始今天最後一段路 – 玉富自行車道。

玉富自行車道是改建自1930年建造的鐵路舊橋樑,橋面跨越歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊,也因此,造成橋墩受到兩大板塊擠壓,持續升高,影響行車安全。舊鐵路停用後便逐漸被改造成全長近10公里的玉富自行車道。

在自行車道終點的玉里車站買了些手信便再直驅花蓮市的酒店。

第七天 2017/11/21 – 大魯閣、崇德、清水斷崖、蘇花公路及南方澳漁港

今天是騎乘的最後一天,預計輕騎一段大魯閣及崇德海邊便乘車經蘇花公路回臺北。

在起步前的安全檢查,隊友發覺他新購置的碟煞公路車的煞車系統失靈。這套是全新的Shimano R8000套件,新車使用個多月來都未見有不妥的地方。由於事態嚴重,大家決定放棄今天的騎乘,改為包車一日遊。先到中橫公路入口的大魯閣牌樓拍照,接著便到崇德海邊拍攝清水斷崖全景。

This slideshow requires JavaScript.

時間不早,又要趕快去吃午飯了。跑完美麗絕倫的蘇花公路後,即刻到南方澳漁港來個海鮮宴。

第八天 2017/11/22 – 温馨的家

愉快的時光總是過得很快,行程又要結束了,大家收拾心情踏上歸家之路。

相比於原先計劃的行程,今次可算是極不合格。路線及時間安排上太過緊密,未有預留足夠的休息及玩樂時間。另一方面,身體狀況也未能配合,相信出發前應該多些操練。看來要再安排多一次環島之旅了!

最後送上一個片段,作為今次旅程的完美回憶。

2017臺灣自行車之旅 – 準備篇

