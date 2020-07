週3聚樂部─羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對

住在台北的老同學早前在面書上分享了羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對音樂會。這個由羅大佑和王治平携手合作的Live Show,除了讓大家回味他過往的作品外,也提供一個平台給年輕樂團和樂手作表演。音樂會安排在每月最後的一個星期三晚上。

碰巧十二月份的表演日子,我和其他舊同學一行三人仍在台北,當然不想錯過這難得的機會。老同學即刻預訂門票,只可惜歌迷太擁躍,最後只買到三張門票,唯有寄望現場購票吧!

傍晚時分,在華山創意文化園區吃了一個輕晚餐後,我們四個人便向今晚的表演場地,中五館進發。

到達會場後,工作人員告知因所有預訂票已售罄,無法再提供現場門票。為了不令我們失望,老同學把今晚的門票留給我們,説他仍有機會看明年餘下的場次。這麼有心的同學,一定要好好真惜啊。

這個Live Show除了安排一些新進樂團作開場外,亦會邀請嘉賓合作演出。每場的音樂會都有一個主題,十二月是「情歌共和國」,不需多講,就是充滿情歌的一夜。

場館分為兩區,A區靠近表演台,B區在後方。我們預訂的是B區,不設對號座,也因此需要匆匆入場找一些好位置。

簡單一個字,等 …

踏正七時三十分,音樂聲便嚮起。今晚的開場樂團是老王,一個由五位大學生組成,配以大提琴弦樂編制的搖滾樂團。無論旋律、編曲和唱功都具一定水平。如果各樂器間的音量可以再平衡一點,相信表演可更出色。

戲肉便是老大哥羅大佑的演出。

整場表演大概有二十多首歌曲,都是羅大佑過去二、三十年來所寫形形式式的情歌。

對我來說,較有感覺的有:

今晚的嘉賓是安溥,她唱了愛的箴言,滾滾紅塵和你的樣子這三首歌。這是我第一次聽她的歌,很喜歡她的聲音,淡淡然卻很具滲透力。

音樂會之後在網路上找過一些關於安溥的資料,才發覺她出道已十數年,是一位多才多藝的創作歌手。之後真要聽多一點她的歌曲。

最後音樂會以羅大佑的經典名曲皇后大道東作為一個完美的序幕。對於我這個香港人,在今時今日的香港境況下,可真是帶來無盡的感觸。

