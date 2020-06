疫情中的生活點滴（二）

疫情對民生的另一影響是很多公共服務都處於全部或部份停止運作,公共圖書館服務就是一個好例子。

我以往差不多一、兩個星期便會去圖書館一次,無論位處繁華鬧市中的或偏遠郊區的也是我的至愛。 為避免人羣聚集,圖書館服務也停了數個月,直至三月尾數間主要的圖書館才開始恢復有限度的借閱服務。

服務停頓對一些年長的市民影響尤其重大,他們一般都會在温度控制得宜的環境下閱讀報章雜誌,得知天下事;或伸伸懶腰,來個小睡片刻,不費一毫便可愉快地渡過一天。

午飯後我也到居所附近的圖書館走一趟。現時圖書館只在平日下午作分段時間服務,加上額外的清潔及消毒時段,很容易便錯過時間,令你白走一趟,所以緊記、緊記(重要的事要講多數次)起行前要查看清楚開放時間。

今天大約兩點半到達,門外已有二、三十人在排隊等候。

當然配戴口罩及量度體温亦是不可或缺的。

和食肆及醫院一樣,為減少社交接觸,館內供讀者使用的座位亦已作分隔安排。

在這個短短90分鐘的時段,怱怱的找過需要的書,便坐下休息,翻翻我喜愛的雜誌。

這樣又省回數十元!

真有點長者的感覺,對嗎!

回家路上經過一間老式麵包店,店員大姐推介她們的新出品 : 藍莓杏仁片酥餅;十元兩件或七元一件,相信只有在這些舊社區才可這樣便宜。

好吃嗎?

還可以吧!

麵粉含量頗高,口感偏向麵包,相信這個應該叫作 “藍莓菓醬杏仁片麵包” 更適合!

