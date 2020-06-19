疫情中的生活點滴（二）

疫情對民生的另一影響是很多公共服務都處於全部或部份停止運作，公共圖書館服務就是一個好例子。

疫情對民生的另一影響是很多公共服務都處於全部或部份停止運作，公共圖書館服務就是一個好例子。

我以往差不多一、兩個星期便會去圖書館一次，無論位處繁華鬧市中的或偏遠郊區的也是我的至愛。 為避免人羣聚集，圖書館服務也停了數個月，直至三月尾數間主要的圖書館才開始恢復有限度的借閱服務。

服務停頓對一些年長的市民影響尤其重大，他們一般都會在温度控制得宜的環境下閱讀報章雜誌，得知天下事；或伸伸懶腰，來個小睡片刻，不費一毫便可愉快地渡過一天。

午飯後我也到居所附近的圖書館走一趟。現時圖書館只在平日下午作分段時間服務，加上額外的清潔及消毒時段，很容易便錯過時間，令你白走一趟，所以緊記、緊記（重要的事要講多數次）起行前要查看清楚開放時間。

今天大約兩點半到達，門外已有二、三十人在排隊等候。

當然配戴口罩及量度體温亦是不可或缺的。

和食肆及醫院一樣，為減少社交接觸，館內供讀者使用的座位亦已作分隔安排。

在這個短短90分鐘的時段，怱怱的找過需要的書，便坐下休息，翻翻我喜愛的雜誌。

這樣又省回數十元！

真有點長者的感覺，對嗎!

回家路上經過一間老式麵包店，店員大姐推介她們的新出品 : 藍莓杏仁片酥餅；十元兩件或七元一件，相信只有在這些舊社區才可這樣便宜。

好吃嗎？

還可以吧!

麵粉含量頗高，口感偏向麵包，相信這個應該叫作 “藍莓菓醬杏仁片麵包” 更適合!

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