Things To Do In My Next Visit to Taiwan 下次到台灣應該做甚麼？

上次到台灣是今年一月中，轉眼間又差不多半年了，心裏有點癢，希望盡快可以再回去探朋友及遊灠。在家數月，閒來上網也留意到很多台灣相關的資訊，先來個整理，為稍後再到台灣作好準備。

自今年二月初暫停外國人士入境，台灣政府會於明天（6月29日）開始放寬符合特定條件的人士入台，此階段主要是基於商務及依親的需要，相信旅遊入境稍後亦會恢復。

自今年二月初暫停外國人士入境，台灣政府會於明天（6月29日）開始放寬符合特定條件的人士入台，此階段主要是基於商務及依親的需要，相信旅遊入境稍後亦會恢復。

上次到台灣是今年一月中，轉眼間又差不多半年了，心裏有點癢，希望盡快可以再回去探朋友及遊灠。在家數月，閒來上網也留意到很多台灣相關的資訊，先來個整理，為稍後再到台灣作好準備。

好，就來計劃下次到台灣應該做些甚麼！

喜歡喝咖啡的朋友，應該也會留意到咖啡產業在台灣發展得不錯，除了是大眾時尚之外，台灣人亦不遣餘力的去開拓咖啡文化，所以我打算先去體會一下台灣的咖啡店，欣賞他們的烘焙、沖煮的手法，細味他們的咖啡。

要瞭解一個地方的生活，相信最好是去他們的地區市場走走，看看當地人民的生活模式，所以逛市場是我第二類要做的事。

暫時就以這兩個主線，定立十個目標吧！

地點：台南市

有留意我這個 blog 的話，應該會發現我有提過小雨咖啡好幾次。你可能會問為什麼把小雨咖啡作為第一個要去的地方？

論名氣、背景，小雨都未必比得上台灣很多獲奬的咖啡店。鍾情他主要是因為他的老闆 Wayne Shih，一個人氣頂盛的 Youtuber。撇開他的專業幹話，老闆在他的頻道中分享了很多對咖啡、經營店舖相關的知識和經驗，也間接解答了很多我一直疑惑的問題；另一方面，老闆對咖啡的誠意亦令我非常之佩服。

話雖如此，小雨老闆亦是個從不認同 “以客為專” 這概念的人；所以切記不要奢望和他在短短的一杯咖啡的時間內作深入交流。

小雨咖啡座落於台南市，要從台北去的話，也有點複雜，單就高鐵加台鐡的行車亦頗長，需要好好的編排，另外來回費用亦不低。

地點：台北市，中正區

怎樣認識到 Simple Kaffa 呢？一切都是從他的創辦人吳則霖，盧嘉琦夫婦開始；前者是2016年世界咖啡師大賽冠軍，後者是國際咖啡評審。

第一次認識到他們是從 WBC World Barista Championship 2016 的 YouTube 的影片，熟練的技巧，流暢的演繹，給我留下深刻印象。

最近兩次到台北都是住在華山文創園區傍的酒店，與 Simple Kaffa 只是數街之隔，只是行程時間上都未能配合，遺憾的尚未到訪過。

從一個工科生，在沒有專業的咖啡培訓下，憑著對咖啡的熱情及身傍親密戰友的支持，踏進世界咖啡師冠軍的舞台，這個神話般的勵志故事是多麼的吸引。

這一次我一定不會再錯過。

地點：台北市

對硬咖啡的認識其實不多，只是年初一遍關於超商精品咖啡的文章才留意到他的母公司，源友企業股份有限公司。由早期的 Alpha Coffee & Tea，Alpha Black 到今天走簡約年輕路線的 CAFE IN，他們的目標是以較低廉的價格將精品咖啡帶給普羅大眾。

CAFE IN 亦有與其他品牌合作提供聯乘餐點，如早期和第3屆法國世界麵包大賽（Mondial du Pain）甜麵包項目特別獎的武子靖出品的吐司，到最近法朋 Le Ruban Pâtisserie 的法式甜點等。除此之外，還有一系列的服飾及生活精品，個人感覺這品牌行銷方式頗新穎有趣。

CAFE IN 現時有四間分店，我會選擇延吉店，感覺上會和大安區較配合。

地點：台北市，大安區

這間被評選為亞洲最佳 50 間咖啡館的個性小店，主打自家烘焙的咖啡豆，他的 Rufous Blend 在2015年獲得 Coffee Review 高達 93 分的評價，適合喜愛傳統 Expresso 的人仕。

Rufous 亦有提供其他精品手沖咖啡，配合其樸實、寧靜的門面，相信我一定要去朝聖。

地點：台北市，中山區

和 Simple Kaffa 有點相似，我對 VWI by CHADWANG 也是沒有甚麼認識，只因當日溜灠 WBC 相關的 YouTube 影片才第一次接觸到 2017年世界盃咖啡沖煮大賽冠軍 黃策。和 CAFE IN 亦有一個共通點，背後亦有他父親在咖啡業界強大的支持。

VWI by CHADWANG 是黃策的首間咖啡概念店，目標是從台灣開始建立一個人氣品牌，再走到全世界。

我個人比較喜歡手沖咖啡，所以亦很想去 VWI 感受一下。

地點：台北市，松山區

“日出印象” 吸引我的是他們的首席咖啡師 Amis 在 YouTube 上表演的影片。我用上表演這個講法是沒有甚麼眨義，他對咖啡的掌握，自家萃取方式的那份自信，再配搭上與人客的交流，可以稱得上是個完美的演繹。正如他自己所講，這都是經過長久的訓練和努力。

除此之外，”日出印象” 亦提供了台灣本土種植的咖啡，主要是提供數個阿里山莊園的出產。喜歡嘗試台灣本土咖啡的我，很希望可以繼之前試過的台東富理咖啡外，再品嚐到阿里山之出品。

值得一提的是他的創辦人亦是一個 IT 轉型至咖啡產業的人。

地點：新北市，瑞芳區

已記不起當初是怎樣找上 CHLIV Jiufen，應該是從小雨咖啡的 YouTube 頻道看到竹炭拿鐵，好像他之後也有提及在九份老街的 CHLIV。也不太重要了，去一試就是吧！

年輕的老闆 Chris 是2016年東京世界拉花公開賽的冠軍，咖啡店亦順理成章地供應 Latte 等意式咖啡。

第一次在網上看到店舖相片，極具個性的精品設計令我直覺地以為是間高檔時裝名店。雖然 Latte 不是我的至愛，也想去走一轉，尤其是我從未到過九份。

地點：台東，花蓮市

怎麼攪呢？竟然要去食品原料公司！

真正的目標是公司梅珍香其下的朱利安咖啡，一間專責提供餐飲業開店的支援的公司。除了代理義式咖啡器材外，近年亦成立了`朱利安咖啡烘焙坊，供應客製化的產品。

我是從另一位咖啡 YouTuber 虎記商行 的介紹影片接觸到 朱利安咖啡。片中以咖啡狂人、老前輩來稱呼朱利安的老闆。論外形，很難令人聯想到精品咖啡，但絕對稱得上形象鮮明，因此亦打算去一敞。

比起小雨咖啡，從台北前往更複雜，需要更多的安排！

地點：台北市，士林區

早兩年跟一位老同學到南京三民站附近的市場逛了一會，相比香港的舊式市場，這𥚃打理得非常整潔，即使擺賣海產食物，也不會弄滿地積水，令人樂於在這𥚃購物。

先前看過一些台灣的電視節目，主打各式各樣的台灣地區市場購物攻略。其中一集介紹了士東市場，一個乾淨整齊得令人難以置信的還境，齊集各式食品及日常所需。這次就讓我先來參觀一下。

地點：台北市，大安區

為可要到這𥚃？可能是要找回昔日的感覺吧！

上次到 EZ5 是 2017 年底到台灣踩單車，這真是要多得老同學的帶路。

歩入不太大的場地，四週早已擠滿各式人客，少量的年輕男女，但主要還是像我這些”老人家”。歌手和樂團熟練的演繹，恰到好處地帶動客人投入音樂中，還記得音樂前奏剛響起，台下的我們便很有默契地一起唱出 “國歌”，你把我灌醉的音樂聲，此刻仍在我心中蕩漾著。 Live House 的魔力，真不可以低估！

其實還有好幾個地方我亦打算去走一敞，看看稍後的行程吧！

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