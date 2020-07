Things To Do In My Next Visit to Taiwan 下次到台灣應該做甚麼？

自今年二月初暫停外國人士入境,台灣政府會於明天(6月29日)開始放寬符合特定條件的人士入台,此階段主要是基於商務及依親的需要,相信旅遊入境稍後亦會恢復。

上次到台灣是今年一月中,轉眼間又差不多半年了,心裏有點癢,希望盡快可以再回去探朋友及遊灠。在家數月,閒來上網也留意到很多台灣相關的資訊,先來個整理,為稍後再到台灣作好準備。

好,就來計劃下次到台灣應該做些甚麼!

喜歡喝咖啡的朋友,應該也會留意到咖啡產業在台灣發展得不錯,除了是大眾時尚之外,台灣人亦不遣餘力的去開拓咖啡文化,所以我打算先去體會一下台灣的咖啡店,欣賞他們的烘焙、沖煮的手法,細味他們的咖啡。

要瞭解一個地方的生活,相信最好是去他們的地區市場走走,看看當地人民的生活模式,所以逛市場是我第二類要做的事。

暫時就以這兩個主線,定立十個目標吧!

地點:台南市

有留意我這個 blog 的話,應該會發現我有提過小雨咖啡好幾次。你可能會問為什麼把小雨咖啡作為第一個要去的地方?

論名氣、背景,小雨都未必比得上台灣很多獲奬的咖啡店。鍾情他主要是因為他的老闆 Wayne Shih,一個人氣頂盛的 Youtuber。撇開他的專業幹話,老闆在他的頻道中分享了很多對咖啡、經營店舖相關的知識和經驗,也間接解答了很多我一直疑惑的問題;另一方面,老闆對咖啡的誠意亦令我非常之佩服。

話雖如此,小雨老闆亦是個從不認同 “以客為專” 這概念的人;所以切記不要奢望和他在短短的一杯咖啡的時間內作深入交流。

小雨咖啡座落於台南市,要從台北去的話,也有點複雜,單就高鐵加台鐡的行車亦頗長,需要好好的編排,另外來回費用亦不低。

地點:台北市,中正區

怎樣認識到 Simple Kaffa 呢?一切都是從他的創辦人吳則霖,盧嘉琦夫婦開始;前者是2016年世界咖啡師大賽冠軍,後者是國際咖啡評審。

第一次認識到他們是從 WBC World Barista Championship 2016 的 YouTube 的影片,熟練的技巧,流暢的演繹,給我留下深刻印象。

最近兩次到台北都是住在華山文創園區傍的酒店,與 Simple Kaffa 只是數街之隔,只是行程時間上都未能配合,遺憾的尚未到訪過。

從一個工科生,在沒有專業的咖啡培訓下,憑著對咖啡的熱情及身傍親密戰友的支持,踏進世界咖啡師冠軍的舞台,這個神話般的勵志故事是多麼的吸引。

這一次我一定不會再錯過。

地點:台北市

對硬咖啡的認識其實不多,只是年初一遍關於超商精品咖啡的文章才留意到他的母公司,源友企業股份有限公司。由早期的 Alpha Coffee & Tea,Alpha Black 到今天走簡約年輕路線的 CAFE IN,他們的目標是以較低廉的價格將精品咖啡帶給普羅大眾。

CAFE IN 亦有與其他品牌合作提供聯乘餐點,如早期和第3屆法國世界麵包大賽(Mondial du Pain)甜麵包項目特別獎的武子靖出品的吐司,到最近法朋 Le Ruban Pâtisserie 的法式甜點等。除此之外,還有一系列的服飾及生活精品,個人感覺這品牌行銷方式頗新穎有趣。

CAFE IN 現時有四間分店,我會選擇延吉店,感覺上會和大安區較配合。

地點:台北市,大安區

這間被評選為亞洲最佳 50 間咖啡館的個性小店,主打自家烘焙的咖啡豆,他的 Rufous Blend 在2015年獲得 Coffee Review 高達 93 分的評價,適合喜愛傳統 Expresso 的人仕。

Rufous 亦有提供其他精品手沖咖啡,配合其樸實、寧靜的門面,相信我一定要去朝聖。

地點:台北市,中山區

和 Simple Kaffa 有點相似,我對 VWI by CHADWANG 也是沒有甚麼認識,只因當日溜灠 WBC 相關的 YouTube 影片才第一次接觸到 2017年世界盃咖啡沖煮大賽冠軍 黃策。和 CAFE IN 亦有一個共通點,背後亦有他父親在咖啡業界強大的支持。

VWI by CHADWANG 是黃策的首間咖啡概念店,目標是從台灣開始建立一個人氣品牌,再走到全世界。

我個人比較喜歡手沖咖啡,所以亦很想去 VWI 感受一下。

地點:台北市,松山區

“日出印象” 吸引我的是他們的首席咖啡師 Amis 在 YouTube 上表演的影片。我用上表演這個講法是沒有甚麼眨義,他對咖啡的掌握,自家萃取方式的那份自信,再配搭上與人客的交流,可以稱得上是個完美的演繹。正如他自己所講,這都是經過長久的訓練和努力。

除此之外,”日出印象” 亦提供了台灣本土種植的咖啡,主要是提供數個阿里山莊園的出產。喜歡嘗試台灣本土咖啡的我,很希望可以繼之前試過的台東富理咖啡外,再品嚐到阿里山之出品。

值得一提的是他的創辦人亦是一個 IT 轉型至咖啡產業的人。

地點:新北市,瑞芳區

已記不起當初是怎樣找上 CHLIV Jiufen,應該是從小雨咖啡的 YouTube 頻道看到竹炭拿鐵,好像他之後也有提及在九份老街的 CHLIV。也不太重要了,去一試就是吧!

年輕的老闆 Chris 是2016年東京世界拉花公開賽的冠軍,咖啡店亦順理成章地供應 Latte 等意式咖啡。

第一次在網上看到店舖相片,極具個性的精品設計令我直覺地以為是間高檔時裝名店。雖然 Latte 不是我的至愛,也想去走一轉,尤其是我從未到過九份。

地點:台東,花蓮市

怎麼攪呢?竟然要去食品原料公司!

真正的目標是公司梅珍香其下的朱利安咖啡,一間專責提供餐飲業開店的支援的公司。除了代理義式咖啡器材外,近年亦成立了`朱利安咖啡烘焙坊,供應客製化的產品。

我是從另一位咖啡 YouTuber 虎記商行 的介紹影片接觸到 朱利安咖啡。片中以咖啡狂人、老前輩來稱呼朱利安的老闆。論外形,很難令人聯想到精品咖啡,但絕對稱得上形象鮮明,因此亦打算去一敞。

比起小雨咖啡,從台北前往更複雜,需要更多的安排!

地點:台北市,士林區

早兩年跟一位老同學到南京三民站附近的市場逛了一會,相比香港的舊式市場,這𥚃打理得非常整潔,即使擺賣海產食物,也不會弄滿地積水,令人樂於在這𥚃購物。

先前看過一些台灣的電視節目,主打各式各樣的台灣地區市場購物攻略。其中一集介紹了士東市場,一個乾淨整齊得令人難以置信的還境,齊集各式食品及日常所需。這次就讓我先來參觀一下。

地點:台北市,大安區

為可要到這𥚃?可能是要找回昔日的感覺吧!

上次到 EZ5 是 2017 年底到台灣踩單車,這真是要多得老同學的帶路。

歩入不太大的場地,四週早已擠滿各式人客,少量的年輕男女,但主要還是像我這些”老人家”。歌手和樂團熟練的演繹,恰到好處地帶動客人投入音樂中,還記得音樂前奏剛響起,台下的我們便很有默契地一起唱出 “國歌”,你把我灌醉的音樂聲,此刻仍在我心中蕩漾著。 Live House 的魔力,真不可以低估!

其實還有好幾個地方我亦打算去走一敞,看看稍後的行程吧!

All Rights Reserved.Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to ‘MyNewChapterInLife’ and ‘MyNewChapterInLife/mynewchapterinlife.blog’ with appropriate and specific direction to the original content.

Published by mynewchapterinlife

A so call "Seasoned IT Professional" who has worked for over 26 years in the Information Technology / Financial industry. One day it came to mind that should I continue to work in a fast lane or take a break. Without any hesitation, I quit my job and start my new life. View all posts by mynewchapterinlife