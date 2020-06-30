想了很久也沒有一點頭緒，可能真的是太久遠了！

我是怎樣開始飲咖啡呢？

我是怎樣開始飲咖啡呢？

想了很久也沒有一點頭緒，可能真的是太久遠了！

還記得第一次接觸到應該是小孩時期幫媽媽煮咖啡。

數十年前的香港，一般家庭的經濟環境都是不太好，單靠爸爸一人是很難支撑一家的生活開支，媽媽在全職照顧家庭之餘，通常也會在家中做些膠花、冷手套等手作去幫補家計。

我媽媽是做冷手套的，很多時都需要通宵趕工，咖啡是一種必需品；不是喜歡它的香濃口味，而是為了咖啡因的提神作用。

媽媽通常在街邊的士多舖購買咖啡豆，店主會即時硏磨，再放入紙袋作保存。

煮咖啡的方法亦很簡單，毫不講究：

把硏磨好的咖啡放入小銻煲，加入適量清水。（媽媽的銻煲比圖片的還要少很多）

放在火水爐上煮滾

利用金屬隔網過濾

加入砂糖、煉奶作調味

也有偷飲過，即使加了糖和奶，仍然覺得苦苦澀澀，當時完全不明白為甚麼可以吞下去！

另一次大約是學生時代出席不知是甚麼頒獎禮，好像是和一些校外美術比賽有關，地點是昔日的富麗華酒店（這樣倒很清楚，因為以我這種窮等人家，實在是太深印象！)。

侍應問我要飲甚麼？

出事了，我這個大鄉里不知怎回應；見到別人飲咖啡，於是照抄，就給我咖啡吧！

一杯濃烈的黑咖啡就立刻放在面前，沒有跟隨著糖和奶，又不好意思提出要求，最後只好硬著頭皮喝下去。

唉，又一惨痛回憶！

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