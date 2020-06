我是怎樣開始飲咖啡呢?

想了很久也沒有一點頭緒,可能真的是太久遠了!

還記得第一次接觸到應該是小孩時期幫媽媽煮咖啡。

數十年前的香港,一般家庭的經濟環境都是不太好,單靠爸爸一人是很難支撑一家的生活開支,媽媽在全職照顧家庭之餘,通常也會在家中做些膠花、冷手套等手作去幫補家計。

我媽媽是做冷手套的,很多時都需要通宵趕工,咖啡是一種必需品;不是喜歡它的香濃口味,而是為了咖啡因的提神作用。

媽媽通常在街邊的士多舖購買咖啡豆,店主會即時硏磨,再放入紙袋作保存。

煮咖啡的方法亦很簡單,毫不講究:

也有偷飲過,即使加了糖和奶,仍然覺得苦苦澀澀,當時完全不明白為甚麼可以吞下去!

另一次大約是學生時代出席不知是甚麼頒獎禮,好像是和一些校外美術比賽有關,地點是昔日的富麗華酒店(這樣倒很清楚,因為以我這種窮等人家,實在是太深印象!)。

侍應問我要飲甚麼?

出事了,我這個大鄉里不知怎回應;見到別人飲咖啡,於是照抄,就給我咖啡吧!

一杯濃烈的黑咖啡就立刻放在面前,沒有跟隨著糖和奶,又不好意思提出要求,最後只好硬著頭皮喝下午。

唉,又一惨痛回憶!

