To all the Ladies that I’ve Loved Before

而這裡所指的 “她” 是很多男士心中的至愛 – 車!

擁有駕駛執照二十多年,還記得第一次買車是 1991 年初,陸陸續續的換了數部車。我是個我行我素的人,買車的原則是一定要我喜歡的車款,以設計為重點,至於品牌,保值等都不是我所考慮的因素。換過角度來説,我擁有過的車亦通常是所謂的冷門車。

幾十年前新手是不需掛 P 牌,技術尚待改善的我,第一次買車當然找部二手車來操練。同事的朋友剛巧要換車,我於是去看看。這是 1985 年款的 Honda Accord,1600 cc 引擎配手動波箱,炭灰色的車身。那個年代基本車款是沒有鋁合金車軨,只用上鋼軨再加個膠軨蓋作裝飾,車內籠亦只有𢇁絨坐椅。

我找來一個擅於修理汽車的朋友替我驗車,十數分鐘後,朋友説車子尚算可以,亦覺得我一定會買,只是他自己就不會了。

駕駛了短短幾個月,車身已是傷痕纍纍,主要是在停車場轉彎時做成。還好是一部二手車,沒有甚麼心痛的感覺,也讓我學懂了車身修補的基本技巧。

車用上大半年後,冷氣開始不夠冷,再加上車身銹蝕的問題,便引發出換車的想法。

第二部車也是二手車,1989年出廠的 Ford Sierra 2.0i,2000cc 配手動波箱,前置引擎,後輪驅動。

留意賽車的朋友應該對她不會感到陌生,同款的 Ford Sierra RS Cosworth 是 Group A 房車及拉力賽(Rally) 的高手。

Ford Sierra 車架設計優良,操控感一流;只可惜離合器真的有點重,塞車時左腳也頗辛苦。

我很喜歡她的操控台設計,以直線為主,一大堆的儀表給人強烈的科技感,轉向盤較粗壯,手感極佳。

那個年代的 Ford,耐用性仍尚代改善,形形色色的機械及電子問題再用上幾年後遂漸浮現,最後在 1997 年賣了給一個喜愛辣車的朋友。

接著又找來另一部風格完全不同的二手車款,Mazda 最頂級的豪華房車 929,3000 cc V6 前中置引擎,後輪驅動。這次亦是我第一次轉用自動波箱,前輩説手動波箱起步較快,但坦白講,隨著科技進步,再加上大馬力引擎,這部 929 絕對可以超越很多手動車。

929 剛推出的時候,我對她的外型很反感,尤其是它的尾部設計;但當我在二手車展銷埸首次看到它的真身,感覺就很不一樣了,喜歡硬朗線條的我,也被它深深吸引著。可能是當年 Mazda 的售賣推介書圖片拍攝角度不佳吧!

Burgundy 酒紅色的車身颜色,配合無框車門,再加上內裡精致的控制台,整個設計極具典雅特色。

最令我印象深刻的是她的四輪轉向系統,低速之下,前後輪會朝相反方向以減低轉向半徑;高速時,後輪會跟隨前輪作轉向,令轉向更暢順。第一次駕駛時,抱著一點懷疑,試過後就愛不釋手。

雖然口裡説不,但不得不承認我也是個花心漢,幾年的相處後,我又心思思想換車。這次竟然遇上既活力奔放,又激情的她, 全新改款的 Volvo S60 2.0T!

第一次邂逅是在報章上的車展廣告,典型瑞典的簡約硬朗缐條,配合後半部的轎跑車設計,完全脫離傳統 Volvo 的火柴盒外型,那一刻我對她完全是一見鍾情。加上限時的免費配件升級優惠,第二天便跑到位於又一城商場的車展落訂金,順便把 929 做個 trade-in。

這是我第一部新車,價錢尚算合適,只可惜現貨沒有我想要的黑色,最後選擇了銀灰色,雖然不是我的至愛顏色,但打理較客易。

Volvo S60 2.0T 用的是低壓渦輪增壓器(Low Pressure Turbo),目標不是給你強大推背感的加速,而是為低油耗的引擎帶來較強大的馬力和扭力,令駕駛質素得以提升。以相差近十年的引擎科技來說,2000cc 的 Volvo S60 絕不比大容積的 929 遜色。

除了簡約缐條外,Volvo S60 的 操控台也帶有點戰機的影子。當然我自己最喜歡的是她緊貼身型的跑車化桶型座椅,連我年紀老邁的媽媽對此也讚不絕口。

轉眼間又用上差不多五年,激情過後,Volvo S60 的機械問題也陸續浮現,高昂的維修費用令擁有她變得很不化算。另外小兒子即將要加入我們的家庭,於是又想換一部較大的車,坦白來說,這都是個藉口吧!

那要找甚麼車款呢?七入車又好像太住家男人了!最後終於選擇了當時的熱門車款 – SUV (Sport Utility Vehicle),時尚之外,實用空間亦非常多。

碰巧全新第二代韓國車系 Hyundai Santa Fe 剛在香港上市,美國的設計團隊放棄了傳統韓國車的嚇人造型,為這部中型 SUV 帶來一點點時尚,優美的車身設計。

雖然我覺得第二代 Santa Fe 無論在外型或內裝上都帶點似曾熟悉的影子,沒有太大的驚喜,但整體設計得很平衡。較高的車身也令視野提升了很多,駕駛起來也不覺累贅。2700cc V6 引擎 All Wheel Drive,以 185 ps 馬力來推動龐大的車身尚算可以。

5 + 2 的座位設計運用起來也極具彈性,配合日常搭載上的需要,絕對要給個讚!

Hyundai Santa Fe 是我擁有過的第一部韓國車,而最令我感到驚訝是她無論在材料,質量及製做工藝上都可媲美很多日系、歐系品牌,相信大家都不應再低估韓國車了!

更令我極為欣賞是擁有她差不多五年,除了一些例行的損耗品更換外,她從沒有其他維修的需求。

縱使她如此般美好,人總是貪新忘舊,五年之癢的困擾又來了 ⋯

一直都很想試試旅行車 (Wagon),剛巧 Hyundai 又引人了全新車系 i40,除了 Sedan 外也有 Wagon,一家人又去陳列室湊熱鬧。擾躟一輪後感覺非常滿意,價格稍為昂貴且仍未包括全車真皮座椅,問問相熟營業員會否 trade-in 我的 Santa Fe?

換回來的答案是 : No 不會 !

可惡,連自己出廠的車子都不收,就是這句話,決定不買!

不久又有新車到港,全新 Ford S-Max 2.0T。

同樣是 5 + 2 MPV 車款,但骨子裡絕不相同。S-Max 用上的是高壓渦輪增壓器,2000cc 引擎提供 245 ps 馬力,扭力更高達 340 Nm,可說是地上最強七人車!

營業員讓我任意選擇那些路段試車,他滿有信心地說 S-Max 性能上一定不會令我失望。我選擇了從東區走廊,經西環士美菲路上薄扶林道再折返灣仔陳列室。

Ford S-Max 的車架非常扎實,操控一流,馬力源源不絕,昔日 Ford Sierra 那種駕駛感覺回來了!

連身旁的太太也說比先前擁有過的車子好很多,亦是這個原因,經歷八年,我仍然伴著她,Ford S-Max!

外觀上,她可說是惡型惡相,加上深厚的內功,在馬路上不要隨便挑戰她,還好是她有個我這樣善良的司機!

同樣地她有個戰機般的控制台,與恰似飛機控制桿的手動煞車手把互相輝映。

當然還有這個超級巨大的天幕,令全車的人也可隨時享受燦爛的陽光!

如果還有機會換車,應該選甚麼呢?

