To all the Ladies that I’ve Loved Before

而這裡所指的 “她” 是很多男士心中的至愛 – 車！

説真的，我那有膽量在這𥚃公開談論愛過的 她、她 和 她 ⋯

説真的，我那有膽量在這𥚃公開談論愛過的 她、她 和 她 ⋯

而這裡所指的 “她” 是很多男士心中的至愛 – 車！

擁有駕駛執照二十多年，還記得第一次買車是 1991 年初，陸陸續續的換了數部車。我是個我行我素的人，買車的原則是一定要我喜歡的車款，以設計為重點，至於品牌，保值等都不是我所考慮的因素。換過角度來説，我擁有過的車亦通常是所謂的冷門車。

幾十年前新手是不需掛 P 牌，技術尚待改善的我，第一次買車當然找部二手車來操練。同事的朋友剛巧要換車，我於是去看看。這是 1985 年款的 Honda Accord，1600 cc 引擎配手動波箱，炭灰色的車身。那個年代基本車款是沒有鋁合金車軨，只用上鋼軨再加個膠軨蓋作裝飾，車內籠亦只有𢇁絨坐椅。

由於年代久遠，除了今天仍擁有的那部車外，文中的圖片都是取材於網上，版權屬於原作者。

我找來一個擅於修理汽車的朋友替我驗車，十數分鐘後，朋友説車子尚算可以，亦覺得我一定會買，只是他自己就不會了。

駕駛了短短幾個月，車身已是傷痕纍纍，主要是在停車場轉彎時做成。還好是一部二手車，沒有甚麼心痛的感覺，也讓我學懂了車身修補的基本技巧。

車用上大半年後，冷氣開始不夠冷，再加上車身銹蝕的問題，便引發出換車的想法。

第二部車也是二手車，1989年出廠的 Ford Sierra 2.0i，2000cc 配手動波箱，前置引擎，後輪驅動。

留意賽車的朋友應該對她不會感到陌生，同款的 Ford Sierra RS Cosworth 是 Group A 房車及拉力賽（Rally) 的高手。

Ford Sierra 車架設計優良，操控感一流；只可惜離合器真的有點重，塞車時左腳也頗辛苦。

我很喜歡她的操控台設計，以直線為主，一大堆的儀表給人強烈的科技感，轉向盤較粗壯，手感極佳。

那個年代的 Ford，耐用性仍尚代改善，形形色色的機械及電子問題再用上幾年後遂漸浮現，最後在 1997 年賣了給一個喜愛辣車的朋友。

接著又找來另一部風格完全不同的二手車款，Mazda 最頂級的豪華房車 929，3000 cc V6 前中置引擎，後輪驅動。這次亦是我第一次轉用自動波箱，前輩説手動波箱起步較快，但坦白講，隨著科技進步，再加上大馬力引擎，這部 929 絕對可以超越很多手動車。

929 剛推出的時候，我對她的外型很反感，尤其是它的尾部設計；但當我在二手車展銷埸首次看到它的真身，感覺就很不一樣了，喜歡硬朗線條的我，也被它深深吸引著。可能是當年 Mazda 的售賣推介書圖片拍攝角度不佳吧！

Burgundy 酒紅色的車身颜色，配合無框車門，再加上內裡精致的控制台，整個設計極具典雅特色。

最令我印象深刻的是她的四輪轉向系統，低速之下，前後輪會朝相反方向以減低轉向半徑；高速時，後輪會跟隨前輪作轉向，令轉向更暢順。第一次駕駛時，抱著一點懷疑，試過後就愛不釋手。

雖然口裡説不，但不得不承認我也是個花心漢，幾年的相處後，我又心思思想換車。這次竟然遇上既活力奔放，又激情的她， 全新改款的 Volvo S60 2.0T！

第一次邂逅是在報章上的車展廣告，典型瑞典的簡約硬朗缐條，配合後半部的轎跑車設計，完全脫離傳統 Volvo 的火柴盒外型，那一刻我對她完全是一見鍾情。加上限時的免費配件升級優惠，第二天便跑到位於又一城商場的車展落訂金，順便把 929 做個 trade-in。

這是我第一部新車，價錢尚算合適，只可惜現貨沒有我想要的黑色，最後選擇了銀灰色，雖然不是我的至愛顏色，但打理較客易。

Volvo S60 2.0T 用的是低壓渦輪增壓器（Low Pressure Turbo），目標不是給你強大推背感的加速，而是為低油耗的引擎帶來較強大的馬力和扭力，令駕駛質素得以提升。以相差近十年的引擎科技來說，2000cc 的 Volvo S60 絕不比大容積的 929 遜色。

除了簡約缐條外，Volvo S60 的 操控台也帶有點戰機的影子。當然我自己最喜歡的是她緊貼身型的跑車化桶型座椅，連我年紀老邁的媽媽對此也讚不絕口。

轉眼間又用上差不多五年，激情過後，Volvo S60 的機械問題也陸續浮現，高昂的維修費用令擁有她變得很不化算。另外小兒子即將要加入我們的家庭，於是又想換一部較大的車，坦白來說，這都是個藉口吧！

那要找甚麼車款呢？七入車又好像太住家男人了！最後終於選擇了當時的熱門車款 – SUV (Sport Utility Vehicle)，時尚之外，實用空間亦非常多。

碰巧全新第二代韓國車系 Hyundai Santa Fe 剛在香港上市，美國的設計團隊放棄了傳統韓國車的嚇人造型，為這部中型 SUV 帶來一點點時尚，優美的車身設計。

雖然我覺得第二代 Santa Fe 無論在外型或內裝上都帶點似曾熟悉的影子，沒有太大的驚喜，但整體設計得很平衡。較高的車身也令視野提升了很多，駕駛起來也不覺累贅。2700cc V6 引擎 All Wheel Drive，以 185 ps 馬力來推動龐大的車身尚算可以。

5 + 2 的座位設計運用起來也極具彈性，配合日常搭載上的需要，絕對要給個讚！

Hyundai Santa Fe 是我擁有過的第一部韓國車，而最令我感到驚訝是她無論在材料，質量及製做工藝上都可媲美很多日系、歐系品牌，相信大家都不應再低估韓國車了！

更令我極為欣賞是擁有她差不多五年，除了一些例行的損耗品更換外，她從沒有其他維修的需求。

縱使她如此般美好，人總是貪新忘舊，五年之癢的困擾又來了 ⋯

一直都很想試試旅行車 (Wagon)，剛巧 Hyundai 又引人了全新車系 i40，除了 Sedan 外也有 Wagon，一家人又去陳列室湊熱鬧。擾躟一輪後感覺非常滿意，價格稍為昂貴且仍未包括全車真皮座椅，問問相熟營業員會否 trade-in 我的 Santa Fe？

換回來的答案是 ： No 不會 ！

可惡，連自己出廠的車子都不收，就是這句話，決定不買！

不久又有新車到港，全新 Ford S-Max 2.0T。

同樣是 5 + 2 MPV 車款，但骨子裡絕不相同。S-Max 用上的是高壓渦輪增壓器，2000cc 引擎提供 245 ps 馬力，扭力更高達 340 Nm，可說是地上最強七人車！

營業員讓我任意選擇那些路段試車，他滿有信心地說 S-Max 性能上一定不會令我失望。我選擇了從東區走廊，經西環士美菲路上薄扶林道再折返灣仔陳列室。

Ford S-Max 的車架非常扎實，操控一流，馬力源源不絕，昔日 Ford Sierra 那種駕駛感覺回來了！

連身旁的太太也說比先前擁有過的車子好很多，亦是這個原因，經歷八年，我仍然伴著她，Ford S-Max！

外觀上，她可說是惡型惡相，加上深厚的內功，在馬路上不要隨便挑戰她，還好是她有個我這樣善良的司機！

同樣地她有個戰機般的控制台，與恰似飛機控制桿的手動煞車手把互相輝映。

當然還有這個超級巨大的天幕，令全車的人也可隨時享受燦爛的陽光！

如果還有機會換車，應該選甚麼呢？

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Category: Life

Life Tag: Cars, Ford, Honda, Hyundai, Life, Mazda, Personal, Volvo Post navigation

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