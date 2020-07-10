疫情中的生活點滴（三）

早上去了灣仔處理一些事務，未到十點已辦妥，由於約了太太及兒子吃午飯，時間尚早又不想歸家，最終去了駱克道公共圖書館，涼涼冷氣，消磨幾個鐘。

早上去了灣仔處理一些事務，未到十點已辦妥，由於約了太太及兒子吃午飯，時間尚早又不想歸家，最終去了駱克道公共圖書館，涼涼冷氣，消磨幾個鐘。

公共圖書館服務在7月7日已回復正常，早上時段的使用者不多，很輕易的便找到一個窗傍的座位；坦白講，我重未試過有這樣的機會。

不知是否因為圖書館服務停止了好一段時間，我發覺館內陳列了頗多新書並已供讀者借䦧，就像面前的兩本書，今年六月才正式推出。

如果大家想看新書，又有時間的話，不妨到公共圖書館走一轉。

為加強抗疫，圖書館亦安裝了自助紫外線除菌機，只需把圖書放入並作 V 型排列，按制後約40秒便完成消毒。

香港人的擴疫其實做得很好，整體上感染數字不算高。只是這幾天確診人數又突然飆升，單是昨天便新增42人，今天又再加多38人，本地及外來個案都有，源頭亦仍未見掌握。

對於這第三波的爆發，相信大家又要多加小心，提高防疫準備。

剛看到社交媒體上説成人口罩又再急升至300元一盒，看來無良商人又來了 ⋯。

唉，香港人真是可憐，但願大家的生活不會再倒退吧！

好，暫且不要再傷感，來分享今天和家人的午餐。

這餐廳是兒子的至愛，幾經辛苦才爭取回我的半片蒜蓉包。

我的牛尾意大利麵。

兒子的安格斯西冷牛扒。

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