疫情中的生活點滴（三）

早上去了灣仔處理一些事務,未到十點已辦妥,由於約了太太及兒子吃午飯,時間尚早又不想歸家,最終去了駱克道公共圖書館,涼涼冷氣,消磨幾個鐘。

公共圖書館服務在7月7日已回復正常,早上時段的使用者不多,很輕易的便找到一個窗傍的座位;坦白講,我重未試過有這樣的機會。

不知是否因為圖書館服務停止了好一段時間,我發覺館內陳列了頗多新書並已供讀者借䦧,就像面前的兩本書,今年六月才正式推出。

如果大家想看新書,又有時間的話,不妨到公共圖書館走一轉。

為加強抗疫,圖書館亦安裝了自助紫外線除菌機,只需把圖書放入並作 V 型排列,按制後約40秒便完成消毒。

香港人的擴疫其實做得很好,整體上感染數字不算高。只是這幾天確診人數又突然飆升,單是昨天便新增42人,今天又再加多38人,本地及外來個案都有,源頭亦仍未見掌握。

對於這第三波的爆發,相信大家又要多加小心,提高防疫準備。

剛看到社交媒體上説成人口罩又再急升至300元一盒,看來無良商人又來了 ⋯。

唉,香港人真是可憐,但願大家的生活不會再倒退吧!

好,暫且不要再傷感,來分享今天和家人的午餐。

這餐廳是兒子的至愛,幾經辛苦才爭取回我的半片蒜蓉包。

我的牛尾意大利麵。

兒子的安格斯西冷牛扒。

