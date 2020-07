疫情中的生活點滴（四）

轉眼又過了差不多六天,香港的疫情不但沒有改善,悲觀一點可說是每況愈下,短短的六天確診數字己增加了超過250位。

以目前情況來看,本地或外地輸入個案也有,源頭不明,社區爆法相信已是事實。究竟為何變得這麼嚴重呢?有説社區可能有隱形患者,隱形傳播鏈等;是否和早前豁免特定人士接受強制檢疫的安排有關呢?這問題相信要留待食物及衞生局去解答。

但有一件事可以好肯定的是特區政府在控制疫情上的政策與安排是完全失敗的,整體上欠缺理據及方向,往往是政治考慮凌駕於市民生命安全。

好一些措施亦沒有科學基礎,例如剛在7月15號推出的乘搭公共交通公具必須強制性帶口罩,為向在其他公共場所如人流更多的商場又不需要呢?另外食肆不能在晚上六點至翌日早上五點提供堂食,難道六點後的病菌會變得更強更惡嗎? 陰謀論之下,這個安排似是個另類宵禁。

看來大家擴疫還是靠自己吧!

另一方面,市民的恐慌又再陸續重現;昨天到超市買餸發現紙巾、廁紙又被搶購一空,還好白米、鑵頭等食品供應尚算正常。今早再去觀察,發現貨架和大堂已放滿大家的至愛。

但反觀白米貨架已慘遭蹂躪。

希望大家可以理性一點,不要像疫情早段時那樣瘋狂。

今次第三波的突然爆發,亦對莘莘學子帶來極大的衝擊。剛復課不久,又再突然停課。而最荒謬的是教育局長下令所有正在考試的學校必須在三天之內完成所有考試。

這樣倉猝的決定,對學生公平嗎?是否應有更好的安排?

兒子今年九月升讀中學,疫情對這些正就讀六年級的學生影響尤其巨大。

經曆數月的停課,升中呈分試由原本的三次改作兩次,令很多學生喪失最後的衝刺機會。亦因為減少人羣聚集的措施,個別中學亦取消了面試,也間接令學生失去表現自己的機會,一切取決於最後大抽獎的派位安排。

對於這個飽受批評的大抽獎方式,我個人是理解及接受的,只是現行方式除了考慮學生成績外,運氣和隨機因素亦佔上極大比例,令最後派位帶來不確定性。

學校以往會為六年級學生安排畢業宿營,讓同學在沒有家長陪同下互相共聚,可惜這個重點活動亦因疫情而取消。連最基本的畢業典禮也在人流管制下進行,家長亦只能經網上直播觀看。

另外教育局亦因第三波爆發的考慮,匆匆決定於今個星期一(7月13號)提早放暑假,更令這班畢業同學無法正式道別!

當然最令兒子失望的是連他們自行策劃的畢業同學海洋公園之旅亦因疫惰而被迫放棄!

唉,這個武漢肺炎真的為這羣小朋友帶來一個極不一樣的畢業啊。

