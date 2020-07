Tour de Taiwan 2015 單車環臺 2015

臺灣單車環島這個念頭是在 2014 年中開始在心𥚃湧現,亦是我愛上公路車之後的一個夢想。

有一天和太太說起,她說 :

就是這樣,我定立了以下的訓練目標,用了一年時間為自己作好準備。

為了針對我較弱的腳力以及心肺功能,單車配件升級如高效能的爬坡輪組 Fulcrum Racing Zero 及專為 KOM 而設的 11-32T 飛輪等亦是不可缺少。

還有助我完夢,陪伴我一起訓練的老同學,我身邊的 angel – 老友,多謝你 。🙇🏽‍♂️

差點寫漏,當然是永遠都在背後支持我的太太 💕

2015 年底,一切就緒,就和我的老友及另一同學 “踩”上征途。

第一次在外地踩長途車,再加上對臺灣認識不太深,最後選擇了參加捷安特旅行社的台灣單車環島團,每人 NTD 30,000,已包括單車、頭盔,技術支援,9天食宿及沿途的補給品,可算是極之化算。相比 2017 年底另一次自行安排的行程,出發前需要頗費神做沿途交通、住宿及支援等策劃,跟團來得較輕鬆,使費亦低很多。

捷安特單車團的安排非常貼心,早上先來個酒店級數的豐富早餐,行程前的熱身運動,隨後每隔 20 公里就小休 10 至 20 分鐘,補充水份,吃些生果、餅乾、朱古力等。碰巧所到之處有特別出產,例如高雄的吳寶春麵包,鹿野鄕的初鹿鮮奶等,工作人員就會預先準備好給隊友分享。

另外亦會帶大家到一些頗特別的地方吃午飯及晚飯,而最令我今天仍未能忘懷的是第九天在坪林區吃的臭豆腐鍋午飯,真是非筆墨所能形容!

但有一件事要緊記:因為是羣體活動及要顧及安全,紀律是不可少的,隊員一定要跟隨領行者的指示,不可隨意離團。

單車團一般會有三、四十位隊員,因應個別的能力,身體狀況,每天行程大約 80 至 120 公里,早上 8 點開始,下午約 5 點完成。大家到酒店安頓好,沖涼,洗完衣服便集合吃晚飯,晚上 8、9 點便休息。對於我這些從沒有跟團去旅行的人,亦可算是新的體驗。

Distance (距離): 97 Km

Elevation Gain (爬升海拔): 1,045 m

Maximum Elevation (最高海拔): 299 m

早上8點半到達旅館附近的集合地點,報到、講解隨團守則,分派騎行物資等已差不多用上個多小時,接著便出發,目的地是苗栗縣的竹南鎮。

第一天對臺灣路面仍未熟習,尤其是在頗繁忙的新北市。早段比較緊張,還好的是踩了二、三十公里後已續漸適應,辛苦得來亦頗享受那騎感覺。因為當天有些地區慶典,領隊安排了另一酒店,首天的行程遠了十多公里,大約五點前便扺達竹南鎮的酒店。

當天亦發生了一件很可惜的事,同團一位隊友在後段行程遇上意外,撞上路牌並出現輕微骨折。基於安全考量,晚飯後便由工作人員送返臺北跟進治療,無奈地取消餘下行程。

Distance (距離): 101 Km

Elevation Gain (爬升海拔): 678 m

Maximum Elevation (最高海拔): 84 m

第二天從竹南往臺中,由於臺灣西面地區較平坦,好幾段平路亦可做出均速每小時 35 公里以上,亦破了我在香港最快的紀錄。

行程其中包括參觀㨗安特位於臺中的總部,並為日後環島証書拍照。

Distance (距離): 78 Km

Elevation Gain (爬升海拔): 416 m

Maximum Elevation (最高海拔): 42 m

從臺中至嘉義的行程和第二天差不多,難度不高,較特別之處是到訪橫跨濁水溪的西螺大橋。建於 1952 年,全長約兩公里,被譽為當時全臺灣最長的橋樑,亦是今天的重要文化及觀光資源。

Distance (距離): 120 Km

Elevation Gain (爬升海拔): 700 m

Maximum Elevation (最高海拔): 40 m

第四天由嘉義前往高雄,距離亦稍長。途中會經過臺一線上的北回歸線標誌,午飯於臺南,吃地道特式小吃。

午後天氣轉差,下著大雨,亦是今次環島旅程上唯一的雨天。豪雨之下,視野差不多等於零,到達高雄市已全身濕透。

Distance (距離): 106 Km

Elevation Gain (爬升海拔): 605 m

Maximum Elevation (最高海拔): 29 m

進入第五天,行程從高雄市中心出發,往屏東的終點站墾丁。

今天的特色午飯是在枋山食茶壺雞,店中歡迎客人留言,就讓我留下一點足跡,看看日後有沒有其他校友會到訪。

為配合第六天的行程,大隊不會住在墾丁大街的酒店,而是位於恆春鎮縣道 153 傍的悠活渡假村。

這段路沿海而設,景色優美,但若在列日及逆風情况下,也會頗吃力。幸好當日天色不太好,在稍為陰暗潮濕的環境下亦順利達標完成。

經過五天的行程,工作人員亦為我們清洗單車及檢查狀况,為明天的攀爬作好準備。

Distance (距離): 114 Km

Elevation Gain (爬升海拔): 1,657 m

Maximum Elevation (最高海拔): 462 m

今天的重頭戲是攀登上南迴公路最高點,單車界著名聖地之一,壽峠鐵馬驛站,先前在香港的辛苦訓練,今天終於可以考驗一下了。

第二個挑戰是從壽峠,經繁忙的臺 9 線下滑至大武鄉,約 10 公里的斜坡,伴隨著身傍的重型貨車,坦白說亦是人生第一次。

最後是經臺 9 線往臺東芝本。這條沿著太平洋的路線景色靚絕,但當時的路況不太好,亦有大量的改善工程在施工中。在逆風,上上落落和狹窄的路面上,這 50 多公里的路程像是踩一世亦未完。傍晚到達酒店時已有點虛脫了。

Distance (距離): 120 Km

Elevation Gain (爬升海拔): 1,053 m

Maximum Elevation (最高海拔): 286 m

經歷過六天的行程,今天可算是環島路上最寫意的一天。沿花東縱谷直往瑞穗鄉,途中會經過著名的伯朗大道,到金城武樹下納涼、打卡。

午飯吃池上便當,接著再到東里鐵馬驛站嘆下午茶。我也在此處買了一包富里咖啡豆,亦是令我驚艷的臺灣本土咖啡豆,只是數年後重遊此地時再也找不到了。

行程之後經縣道 193 至另一北回歸線標誌:春日派出所,而最後以瑞穗鄉的豐盛山莊作終結。

Distance (距離): 92 Km

Elevation Gain (爬升海拔): 489 m

Maximum Elevation (最高海拔): 188 m

行程第八天會從瑞穗鄉,經花蓮到達羅東。一般環島路線是會沿臺 9,經蘇花公路到蘇澳。由於當年新的蘇花高速尚未完成,騎乘蘇花公路這一段極度危險,因此單車團會以花蓮車站為早上行程的終結點,跟著改乘臺鐵至蘇澳車站,再踩到羅東市的酒店。

今天貪玩,一個不小心和老同學的單車碰上,結果 ⋯

Distance (距離): 83 Km

Elevation Gain (爬升海拔): 1,270 m

Maximum Elevation (最高海拔): 545 m

今天是第九天,亦是環島的最後一天。早上會先踩車至宜蘭,再經北宜公路返回臺北新店。

看過路線資訊後,驚覺原來今天才是最艱辛恐怖的一天,距離雖是短短的 83 公里,但需要攀爬 “麥當勞” 山,先爬上 560 米至宜蘭縣與新北市邊界,下滑至百多米的坪林,再爬上相若高度的第二頂峯,最後衝下至新店。相比之下,原來壽峠只是小菜一碟!

今天是星期日,從北宜公路宜蘭段踩上出名的北宜公路九彎十八拐不久,一輪輪的重機車、超跑發出隆然巨響在身邊擦身而過,即使不撞死也給嚇死。

好,又再爬過 ⋯

經歴一輪努力後,終於在下午四點重返新店的集合處,亦為九天環島之旅帶出一個完美的句號。

今天真累得想死,好幾次都要命得令我想起太太和兒子為;甚麼這樣辛苦呢?

皆因 ⋯

完成環島後才知曉在我出發前數週,剛有一位㨗安特單車團的領隊,在北宜公路的交通意外中為保護隊友而送上寶貴生命,回港後我也不敢告知太太!

亦因為這些安全考慮,近年新的環島路線已不再包括北宜公路,改行北海岸了。

今次單車之旅,還遇上了 ⋯

還記得他它嗎?

參加單車環島團的另一好處,是有專人為你拍照及製作影片,讓你更專心實現你的夢想。

