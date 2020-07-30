Tour de Taiwan 2015 單車環臺 2015

臺灣單車環島這個念頭是在 2014 年中開始在心𥚃湧現，亦是我愛上公路車之後的一個夢想。

臺灣單車環島這個念頭是在 2014 年中開始在心𥚃湧現，亦是我愛上公路車之後的一個夢想。

有一天和太太說起，她說 ：

去就快些，不要等到年紀再大，身體轉差才去！

就是這樣，我定立了以下的訓練目標，用了一年時間為自己作好準備。

每天騎乘 80 至 120 公里

保持平均騎行速度達每小時 20 公里以上

改善長途爬坡及下滑的技巧

使用單車卡扣踏板（Clipless Pedal）以提升騎乘效率

為了針對我較弱的腳力以及心肺功能，單車配件升級如高效能的爬坡輪組 Fulcrum Racing Zero 及專為 KOM 而設的 11-32T 飛輪等亦是不可缺少。

還有助我完夢，陪伴我一起訓練的老同學，我身邊的 angel – 老友，多謝你 。🙇🏽‍♂️

差點寫漏，當然是永遠都在背後支持我的太太 💕

2015 年底，一切就緒，就和我的老友及另一同學 “踩”上征途。

第一次在外地踩長途車，再加上對臺灣認識不太深，最後選擇了參加捷安特旅行社的台灣單車環島團，每人 NTD 30,000，已包括單車、頭盔，技術支援，9天食宿及沿途的補給品，可算是極之化算。相比 2017 年底另一次自行安排的行程，出發前需要頗費神做沿途交通、住宿及支援等策劃，跟團來得較輕鬆，使費亦低很多。

單車行程

捷安特單車團的安排非常貼心，早上先來個酒店級數的豐富早餐，行程前的熱身運動，隨後每隔 20 公里就小休 10 至 20 分鐘，補充水份，吃些生果、餅乾、朱古力等。碰巧所到之處有特別出產，例如高雄的吳寶春麵包，鹿野鄕的初鹿鮮奶等，工作人員就會預先準備好給隊友分享。

另外亦會帶大家到一些頗特別的地方吃午飯及晚飯，而最令我今天仍未能忘懷的是第九天在坪林區吃的臭豆腐鍋午飯，真是非筆墨所能形容！

但有一件事要緊記：因為是羣體活動及要顧及安全，紀律是不可少的，隊員一定要跟隨領行者的指示，不可隨意離團。

單車團一般會有三、四十位隊員，因應個別的能力，身體狀況，每天行程大約 80 至 120 公里，早上 8 點開始，下午約 5 點完成。大家到酒店安頓好，沖涼，洗完衣服便集合吃晚飯，晚上 8、9 點便休息。對於我這些從沒有跟團去旅行的人，亦可算是新的體驗。

Day 1 第一天

Distance （距離）: 97 Km

Elevation Gain （爬升海拔）: 1,045 m

Maximum Elevation （最高海拔）: 299 m

早上8點半到達旅館附近的集合地點，報到、講解隨團守則，分派騎行物資等已差不多用上個多小時，接著便出發，目的地是苗栗縣的竹南鎮。

第一天對臺灣路面仍未熟習，尤其是在頗繁忙的新北市。早段比較緊張，還好的是踩了二、三十公里後已續漸適應，辛苦得來亦頗享受那騎感覺。因為當天有些地區慶典，領隊安排了另一酒店，首天的行程遠了十多公里，大約五點前便扺達竹南鎮的酒店。

當天亦發生了一件很可惜的事，同團一位隊友在後段行程遇上意外，撞上路牌並出現輕微骨折。基於安全考量，晚飯後便由工作人員送返臺北跟進治療，無奈地取消餘下行程。

Day 2 第二天

Distance （距離）: 101 Km

Elevation Gain （爬升海拔）: 678 m

Maximum Elevation （最高海拔）: 84 m

第二天從竹南往臺中，由於臺灣西面地區較平坦，好幾段平路亦可做出均速每小時 35 公里以上，亦破了我在香港最快的紀錄。

行程其中包括參觀㨗安特位於臺中的總部，並為日後環島証書拍照。

Day 3 第三天

Distance （距離）: 78 Km

Elevation Gain （爬升海拔）: 416 m

Maximum Elevation （最高海拔）: 42 m

從臺中至嘉義的行程和第二天差不多，難度不高，較特別之處是到訪橫跨濁水溪的西螺大橋。建於 1952 年，全長約兩公里，被譽為當時全臺灣最長的橋樑，亦是今天的重要文化及觀光資源。

Day 4 第四天

Distance （距離）: 120 Km

Elevation Gain （爬升海拔）: 700 m

Maximum Elevation （最高海拔）: 40 m

第四天由嘉義前往高雄，距離亦稍長。途中會經過臺一線上的北回歸線標誌，午飯於臺南，吃地道特式小吃。

午後天氣轉差，下著大雨，亦是今次環島旅程上唯一的雨天。豪雨之下，視野差不多等於零，到達高雄市已全身濕透。



在雨中 ⋯

高雄國家體育場

Day 5 第五天

Distance （距離）: 106 Km

Elevation Gain （爬升海拔）: 605 m

Maximum Elevation （最高海拔）: 29 m

進入第五天，行程從高雄市中心出發，往屏東的終點站墾丁。

今天的特色午飯是在枋山食茶壺雞，店中歡迎客人留言，就讓我留下一點足跡，看看日後有沒有其他校友會到訪。

茶壺雞

留下足跡



為配合第六天的行程，大隊不會住在墾丁大街的酒店，而是位於恆春鎮縣道 153 傍的悠活渡假村。

這段路沿海而設，景色優美，但若在列日及逆風情况下，也會頗吃力。幸好當日天色不太好，在稍為陰暗潮濕的環境下亦順利達標完成。



你冇睇錯 👍

臺 26 線



車城 福安宮

車城濱海景觀公路

悠活渡假村 Yoho Bike Hotel

經過五天的行程，工作人員亦為我們清洗單車及檢查狀况，為明天的攀爬作好準備。

Day 6 第六天

Distance （距離）: 114 Km

Elevation Gain （爬升海拔）: 1,657 m

Maximum Elevation （最高海拔）: 462 m

今天的重頭戲是攀登上南迴公路最高點，單車界著名聖地之一，壽峠鐵馬驛站，先前在香港的辛苦訓練，今天終於可以考驗一下了。

悠活渡假村 Yoho Bike Hotel

牡丹水庫





第二個挑戰是從壽峠，經繁忙的臺 9 線下滑至大武鄉，約 10 公里的斜坡，伴隨著身傍的重型貨車，坦白說亦是人生第一次。

最後是經臺 9 線往臺東芝本。這條沿著太平洋的路線景色靚絕，但當時的路況不太好，亦有大量的改善工程在施工中。在逆風，上上落落和狹窄的路面上，這 50 多公里的路程像是踩一世亦未完。傍晚到達酒店時已有點虛脫了。

Day 7 第七天

Distance （距離）: 120 Km

Elevation Gain （爬升海拔）: 1,053 m

Maximum Elevation （最高海拔）: 286 m

經歷過六天的行程，今天可算是環島路上最寫意的一天。沿花東縱谷直往瑞穗鄉，途中會經過著名的伯朗大道，到金城武樹下納涼、打卡。

芝本 F-Hotel



鹿野鄉 瑞和車站



伯朗大道

金城武樹

伯朗大道

伯朗大道

伯朗大道

午飯吃池上便當，接著再到東里鐵馬驛站嘆下午茶。我也在此處買了一包富里咖啡豆，亦是令我驚艷的臺灣本土咖啡豆，只是數年後重遊此地時再也找不到了。

池上便當

池上便當

東里鐵馬驛站

東里鐵馬驛站

富里咖啡豆

玉富自行車道

行程之後經縣道 193 至另一北回歸線標誌：春日派出所，而最後以瑞穗鄉的豐盛山莊作終結。

Day 8 第八天

Distance （距離）: 92 Km

Elevation Gain （爬升海拔）: 489 m

Maximum Elevation （最高海拔）: 188 m

行程第八天會從瑞穗鄉，經花蓮到達羅東。一般環島路線是會沿臺 9，經蘇花公路到蘇澳。由於當年新的蘇花高速尚未完成，騎乘蘇花公路這一段極度危險，因此單車團會以花蓮車站為早上行程的終結點，跟著改乘臺鐵至蘇澳車站，再踩到羅東市的酒店。

大農大富平地森林園區

花蓮車站`



今天貪玩，一個不小心和老同學的單車碰上，結果 ⋯

Day 9 第九天

Distance （距離）: 83 Km

Elevation Gain （爬升海拔）: 1,270 m

Maximum Elevation （最高海拔）: 545 m

今天是第九天，亦是環島的最後一天。早上會先踩車至宜蘭，再經北宜公路返回臺北新店。

看過路線資訊後，驚覺原來今天才是最艱辛恐怖的一天，距離雖是短短的 83 公里，但需要攀爬 “麥當勞” 山，先爬上 560 米至宜蘭縣與新北市邊界，下滑至百多米的坪林，再爬上相若高度的第二頂峯，最後衝下至新店。相比之下，原來壽峠只是小菜一碟！

北宜公路 – 出發

北宜公路九彎十八拐

石牌縣界公園

今天是星期日，從北宜公路宜蘭段踩上出名的北宜公路九彎十八拐不久，一輪輪的重機車、超跑發出隆然巨響在身邊擦身而過，即使不撞死也給嚇死。

好，又再爬過 ⋯

坪林

二格公園

二格公園

美伶咖啡

二格公園

經歴一輪努力後，終於在下午四點重返新店的集合處，亦為九天環島之旅帶出一個完美的句號。

今天真累得想死，好幾次都要命得令我想起太太和兒子為；甚麼這樣辛苦呢？

皆因 ⋯

完成環島後才知曉在我出發前數週，剛有一位㨗安特單車團的領隊，在北宜公路的交通意外中為保護隊友而送上寶貴生命，回港後我也不敢告知太太！

亦因為這些安全考慮，近年新的環島路線已不再包括北宜公路，改行北海岸了。

今次單車之旅，還遇上了 ⋯

還記得他它嗎？

Bonus 額外福利

參加單車環島團的另一好處，是有專人為你拍照及製作影片，讓你更專心實現你的夢想。

Day 1 to 5

Day 6 to 9

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