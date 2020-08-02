只是怎麼樣的日子還是要過 ⋯

不得不說，困在家中真有點渡日如年的感覺，再看到每天香港所發生的荒謬事，心情可說是更加沉重，差一點就透不過氣來，我死了。

不得不說，困在家中真有點渡日如年的感覺，再看到每天香港所發生的荒謬事，心情可說是更加沉重，差一點就透不過氣來，我死了。

只是怎麼樣的日子還是要過 ⋯

日常除了在網上看新聞報導，時事及局勢分析外，也看了很多 YouTube 影片。不知甚麼原因，近來竟然迷上看 Car Cleaning / Car Detailing 影片。

這些影片一般可分為兩大類，第一種是被收藏、被忘懷的老車，對於車主來說通常都會有一些紀念價值，而清洗、美容的目的是要回復當年之光輝。

處理這類車需要一些專親業團隊，整個過程都要極度小心，絕不可損害車身外觀如漆油和金屬部份。

以下是一個好例子。

當老車主看到車子那一刻，從他面上流露出的那種喜悦和滿足，相信一切的辛勞（當然還有金錢）亦是值得！

第二種通常是駕駛者的不良習慣所引至，食剩的食物在車內隨處拋棄，不清理亦不洗車，情況之恐怖令人極度嘔心。作為一個有少許強迫症的我，看到真的受不了，因此也不想同大家去分享，自己搵啦！

亦有一些是源自使用環境如越野駕駛（Offroad），一輪混戰後整部車都會佈滿泥濘，差點認不出自已部車。

至於清理步驟則總離不開幾招：

高壓水槍沖洗汚漬、泥漬

使用強力洗車泡沫刷洗車身

車內吸麈、去除汚漬

而其中令人看得最暢快的是第一招，高壓水槍清洗。

很簡單的步驟，毫無特別之處，自己亦很明白最後會弄到怎樣，但往往都願意花上數分鐘去看完整個過程，事後又有一種平靜的感受。

自己沒有讀過心理學，不瞭解背後原因。

可能是那強烈水流的衝擊，亦可能是很想沖走那些令人生厭的 “污垢” 吧！

你又點睇呢？

文章完結前，就來個心靈治療吧！

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