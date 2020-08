不得不說,困在家中真有點渡日如年的感覺,再看到每天香港所發生的荒謬事,心情可說是更加沉重,差一點就透不過氣來,我死了。

只是怎麼樣的日子還是要過 ⋯

日常除了在網上看新聞報導,時事及局勢分析外,也看了很多 YouTube 影片。不知甚麼原因,近來竟然迷上看 Car Cleaning / Car Detailing 影片。

這些影片一般可分為兩大類,第一種是被收藏、被忘懷的老車,對於車主來說通常都會有一些紀念價值,而清洗、美容的目的是要回復當年之光輝。

處理這類車需要一些專親業團隊,整個過程都要極度小心,絕不可損害車身外觀如漆油和金屬部份。

以下是一個好例子。

當老車主看到車子那一刻,從他面上流露出的那種喜悦和滿足,相信一切的辛勞(當然還有金錢)亦是值得!

第二種通常是駕駛者的不良習慣所引至,食剩的食物在車內隨處拋棄,不清理亦不洗車,情況之恐怖令人極度嘔心。作為一個有少許強迫症的我,看到真的受不了,因此也不想同大家去分享,自己搵啦!

亦有一些是源自使用環境如越野駕駛(Offroad),一輪混戰後整部車都會佈滿泥濘,差點認不出自已部車。

至於清理步驟則總離不開幾招:

而其中令人看得最暢快的是第一招,高壓水槍清洗。

很簡單的步驟,毫無特別之處,自己亦很明白最後會弄到怎樣,但往往都願意花上數分鐘去看完整個過程,事後又有一種平靜的感受。

自己沒有讀過心理學,不瞭解背後原因。

可能是那強烈水流的衝擊,亦可能是很想沖走那些令人生厭的 “污垢” 吧!

你又點睇呢?

文章完結前,就來個心靈治療吧!

