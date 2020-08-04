先前到過或寫過的臺灣咖啡店都在臺北，今天來分享另一間位於高雄，自己頗喜歡的特色咖啡店 – 灰咖啡。

先前到過或寫過的臺灣咖啡店都在臺北，今天來分享另一間位於高雄，自己頗喜歡的特色咖啡店 – 灰咖啡。

2018 年尾一個人到臺北探朋友，行程後半部南下到高雄和家人匯合，順便過聖誕。有一天撇下家人，自己四處瀏覽，看看單車舖，不到大半天已走了十多公里。又熱又累，決定找間咖啡店休息一下。

剛巧走到新城區林森路附近，被一排排整齊有致的古舊民居所吸引。突然給我看到一個和這些老屋有點格格不入的燈箱。

走過去一看，原來是間咖啡店。

灰咖啡 HWAY COFFEE，一個頗特別的名字。

正門牆上的白色箱子也很有趣，簡單的梯級線條，帶出兩層的店內設計。

和臺北那些時尚、文青的咖啡店很不同，而磚牆，鐵窗花，亦帶點昔日香港粵語片場景的味道，又可以說是 王家衞 花樣年華 鏡頭內的那種裝潢。

穿過紅磚牆是個小小前園，放置了一些文藝活動的宣傳海報。

這個陣容可不簡單啊，伍佰、安溥、生祥樂隊及東京中央線。安溥我幾天前在臺北華山剛看過，而生祥樂隊則是我居於臺北老同學的至愛。

只可惜我來遲了個多月，緣份這樣事，像極了愛情！🤣🤣

一進門，店內擺放著簡樸的枱椅，帶點破舊，在昏暗燈光下，與老屋配合得很協調。

四週牆壁上掛滿電影海報，老社區的資訊，店內亦有售賣一些手作雜貨，書本及音樂 CD，整體上瀰漫著濃厚的文藝氣息。

細看之下，本土、政治意識亦很鮮明，是我在臺灣南部城市較少遇上的。

二樓是個工作間，據說可租用作活動。

由於到達時已經下午三點，店內客人不算多。門口那方坐著一班年青人，他們像是在相討甚麼計劃；而我身傍則是一位女學生正在趕工做她的勞作（也可能是另一位店員忙於做宣傳品）。

感覺上這是一間社區小店，像我這種遊客應該很少見。

一大堆說話，還是來看看有甚麼餐飲選擇。

賣的主要是意式咖啡，或加入酒的咖啡組合，坦白講是沒有太多亮點。價錢方面，相信在南部城市來説是一點都不便宜，畢竟這𥚃是高雄。

食品就以輕便的多士，Bagel 、芝士蛋糕為主，較為特別是日式炒麵和手工水餃，估計是這店的熱門食品。

由於和家人吃了頗豐富的早餐，我只點了 灰咖啡 (NTD 100) 和 灰蛋糕（黑芝麻芝士蛋糕 NTD 80）。

評價如何？

味道，賣相都具水準，而我覺得這間 灰咖啡 的氣氛更吸引我！

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Category: Coffee, Taiwan, Travel

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