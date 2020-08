先前到過或寫過的臺灣咖啡店都在臺北,今天來分享另一間位於高雄,自己頗喜歡的特色咖啡店 – 灰咖啡。

2018 年尾一個人到臺北探朋友,行程後半部南下到高雄和家人匯合,順便過聖誕。有一天撇下家人,自己四處瀏覽,看看單車舖,不到大半天已走了十多公里。又熱又累,決定找間咖啡店休息一下。

剛巧走到新城區林森路附近,被一排排整齊有致的古舊民居所吸引。突然給我看到一個和這些老屋有點格格不入的燈箱。

走過去一看,原來是間咖啡店。

灰咖啡 HWAY COFFEE,一個頗特別的名字。

正門牆上的白色箱子也很有趣,簡單的梯級線條,帶出兩層的店內設計。

和臺北那些時尚、文青的咖啡店很不同,而磚牆,鐵窗花,亦帶點昔日香港粵語片場景的味道,又可以說是 王家衞 花樣年華 鏡頭內的那種裝潢。

穿過紅磚牆是個小小前園,放置了一些文藝活動的宣傳海報。

這個陣容可不簡單啊,伍佰、安溥、生祥樂隊及東京中央線。安溥我幾天前在臺北華山剛看過,而生祥樂隊則是我居於臺北老同學的至愛。

只可惜我來遲了個多月,緣份這樣事,像極了愛情!🤣🤣

一進門,店內擺放著簡樸的枱椅,帶點破舊,在昏暗燈光下,與老屋配合得很協調。

四週牆壁上掛滿電影海報,老社區的資訊,店內亦有售賣一些手作雜貨,書本及音樂 CD,整體上瀰漫著濃厚的文藝氣息。

細看之下,本土、政治意識亦很鮮明,是我在臺灣南部城市較少遇上的。

二樓是個工作間,據說可租用作活動。

由於到達時已經下午三點,店內客人不算多。門口那方坐著一班年青人,他們像是在相討甚麼計劃;而我身傍則是一位女學生正在趕工做她的勞作(也可能是另一位店員忙於做宣傳品)。

感覺上這是一間社區小店,像我這種遊客應該很少見。

一大堆說話,還是來看看有甚麼餐飲選擇。

賣的主要是意式咖啡,或加入酒的咖啡組合,坦白講是沒有太多亮點。價錢方面,相信在南部城市來説是一點都不便宜,畢竟這𥚃是高雄。

食品就以輕便的多士,Bagel 、芝士蛋糕為主,較為特別是日式炒麵和手工水餃,估計是這店的熱門食品。

由於和家人吃了頗豐富的早餐,我只點了 灰咖啡 (NTD 100) 和 灰蛋糕(黑芝麻芝士蛋糕 NTD 80)。

評價如何?

味道,賣相都具水準,而我覺得這間 灰咖啡 的氣氛更吸引我!

