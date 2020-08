Tour de Taiwan 2015 隨想篇

2015年跟㨗安特旅行社的單車環臺尚有一件令我難忘的事。

一連九天的行程,除了踩踏動作外,重重複複做得最多的是小休,每天最少亦有五、六次。

而聽得最多則是一首歌!!

環島小休又為何與聽歌扯上關係呢?

一般來說,騎乘了約二十公里就會稍作休息,補充水分,吃些小點、生菓等以增加體力。隊友亦會利用這個時間交流分享一下,簡單來說,即我們平常説的 “吹水”。正當大家吹得興起之時,當然不會留意光陰飛逝。

為確保騎乘進度能緊貼每天安排好的行程,領隊往往都要在這些尷尬時刻叫大家繼續上路,但怎樣能令大家不感到掃興呢?

一首激情澎湃,振奮人心的勵志歌曲便恰到好處了,而這呼喚大家起程的歌曲亦慢慢成為環島團的 “主題曲”。

騎了數天,聽了無數次後,漸漸這條 ear-worm 便不停在我腦海裏重複又重複,即使回港後仍未停止。由於不知道歌名,我便發電郵給㨗安特旅行社,希望可找出這條蟲的名字。

數星期後得到回覆,原來歌名就是 ⎡再出發⎦。

但大家千萬不要誤會,這首歌絕不是那個甚麼 “香港再 ∗ 發舊電池大聯盟” 的主題曲。🙅🏻‍♂️🙅‍♀️

這首作品是特別為 2001世界棒球錦標賽 所作的主題曲,而歌手就是臺灣的任賢齊及馬來西亞的阿牛。

近來香港太多事情發生了,無論如何大家都不要氣餒,繼續努力,就用這首歌打打氣吧。 💪💪💪

前幾天,樂團 ⎡麋先生⎦ 亦和任賢齊發放了田中馬拉松的主题曲,全新版本 ⎡2020 再出發⎦。

大家喜歡那個版本呢?

