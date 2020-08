朝聖之旅 – 堂本麵包店 Domoto Bakery Store

好一段時間沒有寫過烘焙有關的分享。還記得 2018 年尾臺灣之旅我拜訪了三間神級的烘焙店,之後也寫過兩篇朝聖之旅的文章,隨後因忙於攪自己的食店,第三篇被擱置一旁,今天就讓我為這個朝聖之旅系列來個終結吧!

阿段烘焙及野上麵包都位於臺北,而剩下的一間是位於臺中的 堂本麵包店 Domoto Bakery Store。

前年十二月在高雄期間,我與家人曾到臺中探訪朋友,臨離開前談及堂本麵包店,朋友二話不說便帶了我們去。

堂本麵包店坐落在五權五街的小巷內,一不留神便會走過,多得朋友帶路,很快便找到。

相比阿段及野上麵包,堂本的門面較小,簡樸的裝修亦與彼鄰的民居互相協調。

店前擺放了一張小圓枱和椅子,我想是給客人在戶外享用堂本的麵包和糕點。

小小的店子放上兩排木架作產品顯示,只可惜我於傍晚時份到達,新鮮出爐的產品已差不多沽清,貨架上只剩下寥寥可數的麵包。

店內有寫出每天會供應的特色麵包種類給客人選擇,這個安排不錯。

看來種類不算太多,但通通都是我的至愛。😍😍

由於時間已晚,店員忙於執拾準備休息,我也不好意思再到處參觀拍照,匆匆買了數個歐式麵包便離開了。

回到高雄的酒店打算拿出來慢慢欣賞,慘慘慘 😱😱😱

麵包被我的背包壓得變了型!

無花果祼麥

黑糖核桃吐司

紅茶(伯爵茶)葡萄麵包

包面上原來的切割紋已被壓到模糊了!

這個伯爵茶葡萄麵包,我之前也有跟著老闆陳撫洸的書內食譜做過,大家可按這𥚃看看。

十二月這個臺灣之旅我可以一次過人拜訪及品嚐過三間殿堂級烘焙店的出品,都可算是不枉此行了。

遺憾的是今次太倉猝,未能仔細參觀堂本麵包店,看來都一定要再來!

