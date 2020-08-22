Biwaichi Cycling 琵琶湖單車遊

要到日本作深度單車旅遊，兩個入門級的行程就不得不提。第一個是連接廣島及四國今治的 島波海道 (Shimanami Kaido)，另一個則是 滋賀縣的琵琶湖 (Lake Biwa)。

要到日本作深度單車旅遊，兩個入門級的行程就不得不提。第一個是連接廣島及四國今治的 島波海道 (Shimanami Kaido)，另一個則是 滋賀縣的琵琶湖 (Lake Biwa)。前者我們一家在 2017 年中差不多完成，大家要找資料的話，可參考我以下的數篇分享：

Shimanami Kaido – My Family Challenge

Shimanami Kaido – When planned trip turned into an unplanned one

Shimanami Kaido – Goodbye to Noru

Shimanami Kaido – Wonderful Ride with Trace of Regrets

至於環琵琶湖，我就非常之熟悉了。

這麼説，我應該騎過這條線很多次吧，對嗎？

算是，也可以説不是！

熟悉是指對路線、行程安排的相關資訊；而騎乘的經驗就比較特別了。

2017 年 2 月 – 大津車站 來回 大津湖岸公園 (琵琶湖南岸 12 公里)

2018 年 3 月 – 長浜市 至 高島市 (琵琶湖北岸 35 公里 虛擬騎乘)

2018 年 8 月 – 守山市 至 彦根市 (琵琶湖東岸 32 公里 虛擬騎乘)

2018 年 8 月 – 米原市 來回 彦根市 (琵琶湖東岸 25 公里)

第一次接觸到琵琶湖是在大阪時參考旅遊書，路程雖然很長，但沿途平坦，一家騎乘較易應付。

回港後在我使用的 Rouvy 虛擬騎乘平台上找到相關路線，便選了來練習，但後來再沒有訂購這平台，亦因此沒法騎乘餘下的路段。

BIWAICHI – Virtual Ride (North) – Route

BIWAICHI – Virtual Ride (North) – Live Video

BIWAICHI – Virtual Ride (North) – Training Setup

BIWAICHI – Virtual Ride (South) – Route

BIWAICHI – Virtual Ride (South) – Live Video

BIWAICHI – Virtual Ride (South) – Map View

BIWAICHI – Virtual Ride (South) – Satellite View

虛擬騎乘這玩意我仍然覺得是練習的意義為重，即使這幾個琵琶湖路段是有 live video ，但你絕對不會感受到陽光，湖水聲或撲面而來的涼風，實際上是極之沉悶。

2018 年暑假與兒子同學一家到大阪、京都、滋賀旅行時，剛巧有一天空檔，便偷空一家人再去，希望可騎遠一點。

2018 大阪、京都、滋賀之旅



Summer Holiday 2018 – Shiga, Japan

Gem in the Hidden Mountain of Shigaraki

縱使這些零散的騎乘未能覆蓋整個琵琶湖的路線，我仍希望可給大家資訊作自己的行程策劃。

先來看看琵琶湖的資料。

琵琶湖位於日本中央的滋賀縣，鄰近京都市，是日本最大的湖泊，沿途主要是大自然，本土農作物及歷史景點。

環湖一週約 200 多公里，路線由單車徑及公路組成。除了北岸外，大部份路程頗平坦，而湖的西岸路面則較狹窄，騎乘需注意來往車輛。

Riding in West Bank of Lake Biwa

Shirahige Shrine near West Bank of Lake Biwa

這樣的路線，單車高手一天應可完成，但作為深度旅遊，我會建議放慢步伐，三天行程會較理想。

單車旅行首要的事是凖備你的單車。

對於經驗豐富的單車旅行者，相信你會選擇帶自己的單車，優點是你和這個老拍檔有充份默契，路途上少了一點固慮。但另一方面，裝箱及寄運等安排亦頗麻煩，以我過往的經驗，我就不建議大家帶車作這些短程路線。

一如島波海道，環琵琶湖單車旅行是個非常熱門的路線，配套亦很完善，以下三個租車安排相信可滿足大家的需要。

琵琶湖沿途有很多旅遊點都會有單車租賃的服務，大家可到滋賀旅遊局的網站參考他們的租車地圖 (Rent-a-Car / Rent-a-Cycle Map)。要留意這些租車站不是全年開放，單車數量亦不太多，去之前一定要查清楚。另外這些站提供之單車質素非常一般，亦較參差不一，短程騎乘還可以，用作環湖我就不太建議。

如果打算在大津市出發環湖的話，大家可以考慮第二個方案，到大津車站傍的大津市觀光案內所去預約單車。

租金 ¥250 一小時或 ¥1,800 一天，租期最長三天。要留意他們並不提供小童單車，而且數量極少，但質量頗佳，有㨗安特的 Escape City Bike 及 Yamaha 的動力輔助單車。

2017 年 2 月一家人到了大津車站後，我和太太就在案內所租了一部 Escape 和另一部 Yamaha。那時是推廣期，可免費租用一天，只需先附 ¥1,000 的按金，接著就跟租車地圖去為兒子找他的車。

二月初的日本，天氣極寒冷，琵琶湖沿岸很多設施亦在冬天關閉，要到四月才重䦕。我騎著車，找了很久，最終也租不到小童單車。還好的小兒子沒有生氣，乖乖地跟著媽媽的單車跑，只是我就有點內疚。

Giant Escape City Bikes

Yamaha Power Assisted Bikes

My Escape

Bikes Rental Not available

Otsu City Park

Boy got tired after chasing mom’s bike

Boy pedalled up to the Otsu Station Tourist Information Centre

肚子餓了，一家人到車站上蓋的酒店 THE CALENDAR 吃個午飯。

這是一間時尚的膠囊 (Capsule) 酒店，60 個床位，設有餐廳、珈琲室、閲讀空間、露天餐廳及燒烤花園。

室內餐廳環境新穎，氣氛輕鬆，兒子一邊玩，一邊食，自得其樂。

Indoor Restaurant

Cafe & outdoor Restaurant / BBQ at the far end

Reading Area & Cafe

Reading Area & Cafe

Boy playing card game

飲飽食醉，父子倆就 hea 埋一堆！

兒子很喜歡這裏，2018 年在滋賀期間，特別從瀬田的酒店回到這裏吃晚飯。餐廳的牛扒烹調得非常好，平常只吃全熟牛扒的兒子，也把這個 medium rare 的牛扒差不多清掉。

最後來看看第三個方案，也是我極力推薦的一個，JR 米原站的 Biwaichi Cycle Rental, Maibara。

與之前介紹的完全不同，這裏可租到較高品質的公路單車， Hybrid 公路車及小童車，知名品牌如 Bianchi，Colnago，Gios，Lapierre，Orbea ⋯ 等亦有提供，租金當然亦不便宜。

2018 年我在此租車，一家大小一天就需要 ¥11,500 了 (兩天或以上會較便宜)，比租一部私家車還要貴！

值得嗎？

當然，看看我們租了甚麼：

我的 Ridley Liz (因我腳短，他們竪持這部女裝車的 size 較適合)，太太的 Corratec Hybrid 和兒子的 Gios 越野車，這幾架單車狀況尤如新車一樣。

最近他們的單車租金已加了，每天由最低 ¥3,800 起，假日會另加 ¥1,000。

租車最好數天前和他們預約，我們是三天前先到 Maibara 站。他們的同事會替使用者做基本 fitting，再安排合適車輛。另外，大家亦可經電郵及他們的網站與他們預約。

Biwaichi Cycle Rental 亦有提供建議環湖路線，大家可參考他們的網站，我也不再重覆。

當天早上，取過單車，看了他們的指引便出發，這次我是跟著他們的 “彥根観光和芹川・松原並木” 路線走。

Guideline from JR station to Lake Biwa

Going through the subway

Across the fields and arrived at the coast of Lake Biwa

My Ridley Liz Road bike

Boy riding his Gios MTB

Mom with her Corratec Hybrid Road bike

世事難料，在差不多到達 “彦根市金亀公園” 時，天下著大雨，只好到便利店避避。

雨勢持續，天色又不太好，最後決定返回米原。

為了避免兒子濕身，太太又發揮她的無限創意，為小朋友造了件超級”斗篷”。

Hurry up back to Maibara







又差不多午飯時間，到車站吃過飯再算。

我喜歡這類日式輕食小店，食品簡約，環境時尚又輕鬆。

Outdoor area



Indoor dining area

For the boy

For mom

For myself

時間尚早，再騎車到湖邊。

Going towards the north bank



My boy’s signature pose

Going back …

雖然天氣與行程皆不達預期，但能一家人度過愉快輕鬆的一天，日子總是幸福的。

最後就來個開心的行程總結吧。

Copyright © MyNewChapterInLife / MyNewChapterInLife/mynewchapterinlife.blog, 2020 All Rights Reserved.Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to ‘MyNewChapterInLife’ and ‘MyNewChapterInLife/mynewchapterinlife.blog’ with appropriate and specific direction to the original content.

Like this: Like Loading...