疫情中的生活點滴（五）- 開學

2020 年的暑假過得很快，但感覺上又好像從未開始過，不竟學生們從年初的新春假期後，已差不多半年沒有回校上課。

2020 年的暑假過得很快，但感覺上又好像從未開始過，不竟學生們從年初的新春假期後，已差不多半年沒有回校上課。

離開九月一號開學的日子剩下不足一個星期，特區政府的教育局仍未有正式公佈是否會正常開學，亦不見有甚麼應急安排。

兒子今年升上中一，面對新的學校環境與及差不多全不認識的同學，一個正常的開學尤其重要。而對準備踏入小一的學生，問題亦同樣嚴重。

兒子的學校仍以九月一號作為開學目標，並陸續發放了新學年的時間表。

由於教育局遲遲未有決定，今天校方終自行公佈了新學年的早段安排。開學儀式及上課將會以 Zoom 及 Google Classroom 作遙距舉行，各級同學開學當天需要穿著整齊校服參與視像會議，班主任會續一點名，接著便是校長主持的開學禮，第二天則會舉行訓導集會。

首兩天的程序會在早上完成，下午則沒有課堂，而正式授課將會在第三天開始。

雖然換了網上直播的方式授課，但每天上、下午的課節安排不變，即除了午飯時段外，學生需要穿上合適衣裝或校服，端坐鏡頭前上課。

坦白講，我也很同情這班學生，留在家中但要一整天專心地坐在鏡頭前，可真不是一件易事！

雖然兒子是我的小小師弟，但遺憾這個大師兄已離校數十年，學校亦經歴無數次的演變，我可給他的輔導真是極其有限，相信仍有很多事物要他自己親身去面對和學習。

作為家長的我們亦只能為他做好開學準備。

七月中為他訂購所需的中一課本，用了三千多元，但因大部份是改版新書，早兩天才收齊。我隨意翻看幾遍，很不明白為何中學課本仍有這麼多的插圖，難道是怕他們覺得枯燥乏味？又或者是孩子們真的給我們寵壞了！

學生校服反而比預期的便宜，一套夏天校服才是百多元。跟我那時的款式沒有甚麼分別，只是質素變得有點差。

而我最關注的反而是校呔(領帶)，過去數十年，校呔闊度是個不斷的循環，時闊時窄。

哈哈，今天走的原來是 middle-of-the-road 風格！

剩下來還有書包、皮鞋及運動鞋，這幾天內要為他辦妥！

一個新的學年就要為每位孩子花上四、五千元，另外又要為他們各自購置電腦，視像器材及確保有足夠的上網頻寛，家中如有數名適齢學童，經濟負擔可真不少。

還有更艱難的就是怎樣令這班停課了半年的學生能收拾散漫的心情，積極面對新的學習挑戰。

對他們來說，往後的日子一點都不好過，就讓我們送上一個祝福吧。 🙏🙏

最後，在今天的政治大氣候下，無論是課程綱領或學校管治相信都會面臨極大衝擊，再加上一眾無良高官及政治人物的口誅筆伐，為整個學習環境帶來一定壓力。

作為老師及家長的一點都不能鬆懈，要好好灌輸正確的訊息及價值觀給我們的下一代啊。 💪💪

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