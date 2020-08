疫情中的生活點滴（五）- 開學

2020 年的暑假過得很快,但感覺上又好像從未開始過,不竟學生們從年初的新春假期後,已差不多半年沒有回校上課。

離開九月一號開學的日子剩下不足一個星期,特區政府的教育局仍未有正式公佈是否會正常開學,亦不見有甚麼應急安排。

兒子今年升上中一,面對新的學校環境與及差不多全不認識的同學,一個正常的開學尤其重要。而對準備踏入小一的學生,問題亦同樣嚴重。

兒子的學校仍以九月一號作為開學目標,並陸續發放了新學年的時間表。

由於教育局遲遲未有決定,今天校方終自行公佈了新學年的早段安排。開學儀式及上課將會以 Zoom 及 Google Classroom 作遙距舉行,各級同學開學當天需要穿著整齊校服參與視像會議,班主任會續一點名,接著便是校長主持的開學禮,第二天則會舉行訓導集會。

首兩天的程序會在早上完成,下午則沒有課堂,而正式授課將會在第三天開始。

雖然換了網上直播的方式授課,但每天上、下午的課節安排不變,即除了午飯時段外,學生需要穿上合適衣裝或校服,端坐鏡頭前上課。

坦白講,我也很同情這班學生,留在家中但要一整天專心地坐在鏡頭前,可真不是一件易事!

雖然兒子是我的小小師弟,但遺憾這個大師兄已離校數十年,學校亦經歴無數次的演變,我可給他的輔導真是極其有限,相信仍有很多事物要他自己親身去面對和學習。

作為家長的我們亦只能為他做好開學準備。

七月中為他訂購所需的中一課本,用了三千多元,但因大部份是改版新書,早兩天才收齊。我隨意翻看幾遍,很不明白為何中學課本仍有這麼多的插圖,難道是怕他們覺得枯燥乏味?又或者是孩子們真的給我們寵壞了!

學生校服反而比預期的便宜,一套夏天校服才是百多元。跟我那時的款式沒有甚麼分別,只是質素變得有點差。

而我最關注的反而是校呔(領帶),過去數十年,校呔闊度是個不斷的循環,時闊時窄。

哈哈,今天走的原來是 middle-of-the-road 風格!

剩下來還有書包、皮鞋及運動鞋,這幾天內要為他辦妥!

一個新的學年就要為每位孩子花上四、五千元,另外又要為他們各自購置電腦,視像器材及確保有足夠的上網頻寛,家中如有數名適齢學童,經濟負擔可真不少。

還有更艱難的就是怎樣令這班停課了半年的學生能收拾散漫的心情,積極面對新的學習挑戰。

對他們來說,往後的日子一點都不好過,就讓我們送上一個祝福吧。 🙏🙏

最後,在今天的政治大氣候下,無論是課程綱領或學校管治相信都會面臨極大衝擊,再加上一眾無良高官及政治人物的口誅筆伐,為整個學習環境帶來一定壓力。

作為老師及家長的一點都不能鬆懈,要好好灌輸正確的訊息及價值觀給我們的下一代啊。 💪💪

