High C/P Ratio Remote Learning Platform 高C/P值遙距學習平台

我在上一篇關於開學的 post 講過一般家庭如有數位適齡學童,要為他們購置電腦或平板電腦作遙距上課會構成一定的經濟壓力。

那刻曾想過怎樣去舒緩這問題,經過數天沉澱後,今天就來試試探討一下。

以家中兒子近期的情況為例,遙距上課在今天的模式下大致包括兩個範疇:

透過 Zoom Meeting 視像軟件作面對面授課,

利用 Google Classroom 雲端服務提供習作

視乎習作性質,學生可能需要用上一些文字處理及試算表的程式,而這類軟件在 Google 的雲端服務上亦早已有提供。

雖然電腦、平板等器材已極其普及,但要建立一個具備合理性能的平台,總少不了五、六千元。

可以再便宜一點嗎?

當然可以!

剛巧身邊有一塊八月初才送抵香港的全新 Raspberry Pi 4 單板電腦,就讓我試整合一個可運用的方案吧。

先從 Wikipedia 找來一個 Raspberry Pi 的簡單介紹。

過去兩年先後買了數塊 Raspberry Pi 單板電腦來作不同的探索,其中一塊曾放在自家食店中作餐牌展示,有興趣可按這裏看看。 對於一些操控(control) 為主的項目,Raspberry Pi 可説是升任有餘,但局限於板上只有 1 GB 記憶體,把Raspberry Pi 作為日常電腦平台便顯得有心無力了。

2019 年 Raspberry 基金會推出全新第四代 Raspberry Pi (Raspberry Pi 4 Model B),憑著升級了的處理器及的記憶體容量,便大大擴闊了它的應用範圍。

我剛購入的是最強大的 8 GB 記憶體版本,需要 64-bit 的操作系統才能完全發揮。但此刻官方操作系統仍是 32-bit 的 Raspbian OS,而它的 64-bit 版本則尚在 beta 階段。我曾經嘗試安裝及測試,但發現仍有很多不相容或不支援的情況,類似問題亦發生於其他第三方操作系統如 Ubuntu Mate 之上。詳情我不在這裏再談了,日後再另行和大家分享。

我建議的方案是以 4 GB 記憶體的 Raspberry Pi 4作藍本,配合 32-bit Raspbian OS (2020-08-20 release)。

Raspberry Pi 4 Model B 有以下規格:

其他需要的配件有專用的 USB-C 電源供應器,micro HDMI-to-HDMI接線,Raspberry Pi 4 專用機箱。至於鍵盤,滑鼠及顯示屏就沿用家中已有的器材。

Raspberry Pi 的硬件和相應的安裝步驟可於 Raspberry Pi 的官方網站 或其他網站找到,我亦不再重覆。

但有一點要注意,就是為 Raspberry Pi 作最新的 韌體 (firmware) 升級。

由於 Raspberry Pi 4 上市只有短短一年,仍有很多修正需要後補。就像我的情況,必須要安裝 VL805 USB 3.0 控制器的最新韌體 000138a1,不然的話,Zoom Web browser client 便無法驅動 Webcam 作視像會議 (這問題亦花了我一、兩小時的硏究)。

韌體升級操作頗簡單,只需從系統 Menu 上選擇 Raspberry Pi Config,再跟隨以下步驟即可。

再檢查系統的 Chromium browser 的版本及是否已啟動內置顯示卡的硬件加速支援。這一點雖非必要,但會令 Youtube 影片播放得更流暢。

啟動 Chromium browser,並嘗試登入 Google Classroom。

與一般的桌面電腦或筆記簿電腦不同,Raspberry Pi 的處理器是 ARM 系列, 而ZOOM 暫時亦仍未提供相容的 “Zoom Client for Meetings” 軟件。

沒問题,大家只要選取 “Join from your browser” 即可!

加入 Zoom 會議 (這個是兒子 host 的視像會議)。

再啟動 Audio (Join Audio) 及 Video display (Start Video)。

Webcam 亦會隨之起動。

好,大功告成!

就這個組合,我只用上 HKD 736,已包括 Raspberry Pi 4 (8 GB RAM),機箱,電源供應器及 HDMI cable。如果只選擇 4 GB RAM 版本的 Raspberry Pi 4,可再節省 HKD 150,即只需 HKD 586。

即使加上全新顯示屏,鍵盤,滑鼠,喇叭及 Webcam,亦只需約 HKD 2,100,比其他的方案更便宜。想再慳一點,可直接連上家中電視機,省回購置專用顯示屏。

大家有興趣的話,又可以多一個選擇。

還有一點,Raspberry Pi 的耗電量極低,年中可省回一筆電費。

由於這是一個全功能的電腦平台,大家亦可利用它作其他應用。

