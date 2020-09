經濟下滑 還是 大好商機？

不經不覺又一年,舊車續牌前又要先來個驗車。

經舊同學介紹,早上駕車到炮台山附近的車房作年檢及政府驗車。

等待期間在附近遊走。

這區位處炮台山邊緣,鄰近天后,是一個小型的舊式商住區。隨著舊區陸續重建,過往幾年亦有數座全新的商業大廈落成。

小區帶著一點早期太古坊的影子,只是商廈的級數稍低,但相似之處是日間會有很多人進入此區上班,令附近的炮台山地鐵站早上和傍晚都擠得水洩不通。

有了上班族羣,自然帶來飲食需求,大型飲食集團如美心便有中檔的 Simplylife,Starbucks,元氣壽師及東海堂麵包等進駐。另一方面亦吸引了很多具特色的小店在這裏聚集,給上班族各式各樣的選擇。

可是經歷過去九個月的疫情蹂躪,大部份的上班族都改以 Work From Home 模式上班,原本應接不暇的食店生意立刻給重重打擊。

接連的一波波疫情爆發,再加上一連串不合理、不適當的控制措施更把飲食業推向結業潮。

今早走過這個自已頗熟悉的地方,只見好一些店舖已結業。

而一些行業如酒吧,即使不結業,亦只好暫停營業直至另行通知。

可是租仍是要交!

但另一方面,正當不少食店結束之際,這裏亦有好幾間高檔食店在最新的商廈開業。一個簡單的午餐也要佰多元,在炮台山來說真不便宜!

當中亦有一些小店。

“魚事者” 這個名字不錯,裝修配色亦見用心,要給個讚。👍

魚類雖然不是我杯茶,但都要揾一次去幫襯一下。

除此之外,還有一些店舖在裝修趕工中,看來店家對未來前景頗具信心。

綜觀現狀,這個疫情究竟是有危還是有機呢?

大家就來賭一鋪吧!

炮台山附近有間老餅店 – 喬梓餅店,以往我經常在此買早或午餐。

這間三十多年的老店,賣的是傳統的本地款式麵包,甚麼菠蘿包,雞尾包,火腿蛋包,餐肉包,還有咖喱牛肉包等都是我的至愛。

喜歡她的原因是她的出品簡單樸實,毫不花巧,更難得是今天她們的麵包仍是賣五至七元。

而我最推介是她們的 燕麥包 及 蛋糕麵包。

冇錯,是把蛋糕放在麵包中。

一個健康,另一個邪惡,同時食就少一份罪惡感。

既然今天在附近,就走去買了這兩個做午餐。

噢,久遺了的味道。 💕💕

她們的老婆餅亦非常好,不太甜,一口咬下去還可感受到那種 Q 軟。只可惜肚子真是沒有那麼深,留待下次吧!

