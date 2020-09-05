經濟下滑 還是 大好商機？

經舊同學介紹，早上駕車到炮台山附近的車房作年檢及政府驗車。

不經不覺又一年，舊車續牌前又要先來個驗車。

不經不覺又一年，舊車續牌前又要先來個驗車。

經舊同學介紹，早上駕車到炮台山附近的車房作年檢及政府驗車。

等待期間在附近遊走。

這區位處炮台山邊緣，鄰近天后，是一個小型的舊式商住區。隨著舊區陸續重建，過往幾年亦有數座全新的商業大廈落成。

小區帶著一點早期太古坊的影子，只是商廈的級數稍低，但相似之處是日間會有很多人進入此區上班，令附近的炮台山地鐵站早上和傍晚都擠得水洩不通。

有了上班族羣，自然帶來飲食需求，大型飲食集團如美心便有中檔的 Simplylife，Starbucks，元氣壽師及東海堂麵包等進駐。另一方面亦吸引了很多具特色的小店在這裏聚集，給上班族各式各樣的選擇。

可是經歷過去九個月的疫情蹂躪，大部份的上班族都改以 Work From Home 模式上班，原本應接不暇的食店生意立刻給重重打擊。

接連的一波波疫情爆發，再加上一連串不合理、不適當的控制措施更把飲食業推向結業潮。

今早走過這個自已頗熟悉的地方，只見好一些店舖已結業。

已結業的 Simplylife

已結業的 麥典坊手工烘焙

中午12:00仍未開門的印度食店，相信亦已結業！

而一些行業如酒吧，即使不結業，亦只好暫停營業直至另行通知。

可是租仍是要交！

但另一方面，正當不少食店結束之際，這裏亦有好幾間高檔食店在最新的商廈開業。一個簡單的午餐也要佰多元，在炮台山來說真不便宜！

當中亦有一些小店。

“魚事者” 這個名字不錯，裝修配色亦見用心，要給個讚。👍

魚類雖然不是我杯茶，但都要揾一次去幫襯一下。

除此之外，還有一些店舖在裝修趕工中，看來店家對未來前景頗具信心。

麥蓮街 已結業的 Oops 時裝店

艇街 裝修中的食店

綜觀現狀，這個疫情究竟是有危還是有機呢？

大家就來賭一鋪吧！

炮台山附近有間老餅店 – 喬梓餅店，以往我經常在此買早或午餐。

這間三十多年的老店，賣的是傳統的本地款式麵包，甚麼菠蘿包，雞尾包，火腿蛋包，餐肉包，還有咖喱牛肉包等都是我的至愛。

喜歡她的原因是她的出品簡單樸實，毫不花巧，更難得是今天她們的麵包仍是賣五至七元。

而我最推介是她們的 燕麥包 及 蛋糕麵包。

冇錯，是把蛋糕放在麵包中。

一個健康，另一個邪惡，同時食就少一份罪惡感。

既然今天在附近，就走去買了這兩個做午餐。

噢，久遺了的味道。 💕💕

她們的老婆餅亦非常好，不太甜，一口咬下去還可感受到那種 Q 軟。只可惜肚子真是沒有那麼深，留待下次吧！

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