ABRSM Practical Exam Updates ABRSM術科考試最新安排

我家兒子原先報考了今年四/五月舉行的 ABRSM Grade 8 Piano Practical Examination (英國皇家音樂學院八級鋼琴術科考試)，但因應年初疫情，考試被迫取消。為免浪費數個月的試前準備(其實是高昂的學費)，我亦跟隨學院的建議，申請了年尾的考試。

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我家兒子原先報考了今年四/五月舉行的 ABRSM Grade 8 Piano Practical Examination (英國皇家音樂學院八級鋼琴術科考試)，但因應年初疫情，考試被迫取消。為免浪費數個月的試前準備(其實是高昂的學費)，我亦跟隨學院的建議，申請了年尾的考試。

ABRSM的術科考試是一個非常普遍的樂器演奏測試，考生需接受考官的現埸評估，過程會包括指定樂曲演奏，音階，視奏及聽力等測試。

昨天我收到正式通知，院方基於全球疫情肆瘧，為避免人羣敘集及保持適當的社交距離，決定把今年所有的術科考試取消，直至另行通知。

這是繼一般學校學科外，另一個就個人學習及發展上的影響。

經歷了差不多一年，這個武漢肺炎還是沒完沒了，治療藥物亦仍在開發中，看來我們可能要和這個病毒並存，鬥長命。

為了令人生可重回正軌，與其坐以待斃，大家也應該多思考一下是否有其他的生活運作模式。

亦可能是這個原因，英國皇家音樂學院就剛推出，以全新的遙距評估 “Performance Grade (表演評級)” 方案來提供另一術科考試的方式，令一眾考生可在這艱難時刻繼續發展。

這個 Performance Grade 方案暫時只在英國推出，預期年底前會擴展至其他國際城市。

要用這個方案，考生及其監護人需要：

提供一個連續，無修改過的錄影檔案，內裏包含 用作評估的樂器表演

考生身份証明

專為評估用的相關表格， 及 在提交錄影檔案時，需填上相關的宣示表格以証明整個錄影是接照學院既定的規則而完成。

而這個樂器表演的錄製亦有一系列的指引，例如影片解像度，上載檔案格式及大小等。

而拍攝位置、角度則以考生為重點，但亦需要展示整個樂器。以鋼琴為例，所有琴鍵及腳踏都要清晰可見。

收音方面就要確保質量，動態範圍達一定水平，以不影響考官作出適當的評估。

其他的如燈光安排亦要注意。

最有趣的是其他人等(包括監護人)，不可出現在影片中，更不可指手劃腳，左右整個演奏過程。

反而地點上就沒有甚麼限制，考生可在學校，音樂教室甚至家中作錄影。

單看這些資料安排，看來又是一個商機無限的時候，相信一眾的專業錄音室及拍攝團隊不久就會和夥拍琴室，開拓一條龍式的 Performance Grade 考試服務。

而我呢 ⋯

哈哈，又有新 project 要做了！

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