疫情中的生活點滴 (一)

就像今天回到醫院覆診一樣，也和之前的很不一樣。

武漢肺炎在全球肆瘧了好一段日子，香港人從 2003年 SARS 慘痛的回憶中做好了這次的抗疫工作，現時情況亦漸趨穏定；然而這個疫症對我們的生活或多或少總帶來一些改變。

武漢肺炎在全球肆瘧了好一段日子，香港人（無錯，是香港人，絕對不是這個無能政府！）從 2003年 SARS 慘痛的回憶中做好了這次的抗疫工作，現時情況亦漸趨穏定；然而這個疫症對我們的生活或多或少總帶來一些改變。

就像今天回到醫院覆診一樣，也和之前的很不一樣。

我的覆診算是個非常簡單的例行工作，但以我過往的經驗，做個 X-Ray 、候診、見醫生、再加上排隊取藥總要花上我數個小時；因此，午飯過後便怱怱趕到醫院。

今天行程先要到主診大樓做 X-Ray 檢查。為加強檢疫控制，本來四通八達的主診大樓現在只開放正門入口，到訪者需排隊接受體温檢查。

整個 X-Ray 檢查只花了十多分鐘，比預期短了很多，距預約應診時間還有兩個多小時。醫院是個高危地方，本想離開片刻，但無奈天氣實在太熱，附近亦沒有可遮蔭的地方，只好硬著頭皮提早到應診的專科大樓。

和主診大樓一樣，又要先來過排隊檢查體温，繼而搓搓消毒手液；但預防措施一點也不怕多。

到達專科診所候診室時，令我感到驚訝的是平常坐滿百多二百人的大堂，今天只有寥寥可數的十數人，即使大家已跟隨建議的分隔而坐，仍然騰出大量空位。

正想坐下看看書打發時間，大堂廣播已傳出我的名字，醫生已準備好應診，原本個多小時的輪候，今天完全免了。少了大量的覆診病人，醫生工作量亦因而大減，不需竭力去清除積壓的候診人數；究竟是市民怕受感染，避免回來覆診？還是我們平常真的有點濫用呢？

進了診症室又是另一奇景。首先發現病人的椅子放近房門口，離開醫生枱子相信有1.5 米（限聚令？），這麼遠的距離，難道醫生稍後會用紅線為我應診？

受電腦顯示屏所阻，我根本沒法看清戴上外科口罩的醫生容貌，相信以醫生的角度來説也是一様，大家只好提高聲線作溝通。

鑑於於我的情況極其穏定，醫生建議給我多一點藥，以減少我的覆診次數。估計這是院方或醫管局其中的一個正面改善安排，抵讚！

隨後到藥房取藥，等候人數對比剛才候診大堂的稍為多，但相對以往擠滿藥房的人羣仍是少很多，工作人員亦很快便執妥我的藥物。

總結下來，我今天只用了大約一個小時便完成整個覆診，較以往省下兩個小時有多。

這個疫情，無疑對香港及全世界都帶來沉重的打擊，希望透過多方面的努力可盡快全面控制及恢復受影響的人民生活。

但另一方面，大家亦應借這個機會反思一下我們慣常的生活安排，是否存在一些空間可改善對公用資源的需求呢？

政府亦有他當然的責任，唉！只可惜 ⋯

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