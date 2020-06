WWDC 2020 Keynote 環球開發會議 2020 主題演講

今早看了 Apple 的 WorldWide Developer Conference (WWDC) 2020 Keynote,時間是香港6月23日零晨一點,大家可按以下連結去瞭解多一些。

2020 Apple Worldwide Developers Conference (WWDC20)

和以往不同,今年的 WWDC 因疫情關係改以網上廣播形式進行。雖然整個 Keynote 長達兩小時,但這次發放的資訊實在太多了,再加上 Apple 的編輯和拍攝手法極其生動流暢,整體而言仍是非常精彩。只是可能我實在太累了,好幾次也差點睡著。

坊間對這次的 WWDC 都懷著很多憧憬,像是全新一代的 iMac,流傳已久的 ARM 硬體版本之相關資訊以及其他 iOS,iPadOS,macOS,watchOS,tvOS 版本增新。由於我的 mid-2011 iMac 21-inch 也用了近十年,自己對新 iMac 也有點熱切期待。

事前事後網上亦有很多文章為 WWDC20 作出很詳細的敍術和分析,我亦無謂在這裏浪費大家寶貴的時間。

個人覺得有幾點我是頗期待的:

以上除了 Apple Silicon 的新機種外,其他的系統軟件會在今年第三季正式推出,相信我的 iPhone XR 及 MacBook Pro 都適用。

縱觀近期 Apple 推出的一系列產品,感覺 Apple 的大方向是 Convergence(匯合):

看看年初上市的 iPad Pro,在配合上 Magic Keyboard 及即將推出的 iPadOS 14,在應用和用家體驗上,會和稍後使用全新 macOS Big Sur 的 MacBook 有很大分別嗎?

透過 macOS Big Sur 的全新 Widget 介面,我們可利用 Macbook(或 iMac)的 Trackpad 去調整一些機體上之參數如顯示屏的光暗等,這亦是否意味著將來推出的 MacBook 或 iMac 或會用上觸控式螢幕呢?

相信這都要留待 Apple 為我們去一一解答。

最後另一個我非常感興趣的是:如何獲得使用 Apple Silicon 的 Developer Transition Kit?

要取得 Developer Transition Kit (DTK),首先要瞭解 Apple 的 Universal App Quick Start Program 。

這個方案是配合應用程式開發人員為新一代 Apple Silicon Mac 作好準備,務求令現行的或新開發的程式可全面發揮新硬體架構的功能。

方案包含一切所需的開發工具,資源及 Apple 提供的支援。

Developer Transition Kit 就是這方案的其中一元,是一個全新 Mac Silicon 的硬體開發平台,當中包含以 Mac Mini 模式包裝的主機,主要有以下配套:

根據 Developer.apple.com 網頁所講,現已正式接受登記。

申請者需提供一個精簡的應用程式方案給 Apple 作審批,合資格的開發人員會收到一個訂購 Universal App Quick Start Program 的線上連結。由於供應量有限,如果你現已擁有一個自行開發的 macOS 應用程式,Apple 會優先處理你的申請。

購買價是 USD 500,但要留意 DTK 只是 Apple 暫時提供給申請者使用,待開發完成後需交還給 Apple。

還有一點,購買者需要是 Apple 程式開發方案在全球39個地區(香港、台灣都在此列)的註冊用戶, 假如你和我一樣沒有註冊的話,按下就會收到提示!

還是留待年終使用 Apple Silicon 的新 iMac 推出吧!

