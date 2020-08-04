先前到過或寫過的臺灣咖啡店都在臺北，今天來分享另一間位於高雄，自己頗喜歡的特色咖啡店 – 灰咖啡。
2018 年尾一個人到臺北探朋友，行程後半部南下到高雄和家人匯合，順便過聖誕。有一天撇下家人，自己四處瀏覽，看看單車舖，不到大半天已走了十多公里。又熱又累，決定找間咖啡店休息一下。
剛巧走到新城區林森路附近，被一排排整齊有致的古舊民居所吸引。突然給我看到一個和這些老屋有點格格不入的燈箱。
走過去一看，原來是間咖啡店。
灰咖啡 HWAY COFFEE，一個頗特別的名字。
正門牆上的白色箱子也很有趣，簡單的梯級線條，帶出兩層的店內設計。
和臺北那些時尚、文青的咖啡店很不同，而磚牆，鐵窗花，亦帶點昔日香港粵語片場景的味道，又可以說是 王家衞 花樣年華 鏡頭內的那種裝潢。
穿過紅磚牆是個小小前園，放置了一些文藝活動的宣傳海報。
這個陣容可不簡單啊，伍佰、安溥、生祥樂隊及東京中央線。安溥我幾天前在臺北華山剛看過，而生祥樂隊則是我居於臺北老同學的至愛。
只可惜我來遲了個多月，緣份這樣事，像極了愛情！🤣🤣
一進門，店內擺放著簡樸的枱椅，帶點破舊，在昏暗燈光下，與老屋配合得很協調。
四週牆壁上掛滿電影海報，老社區的資訊，店內亦有售賣一些手作雜貨，書本及音樂 CD，整體上瀰漫著濃厚的文藝氣息。
細看之下，本土、政治意識亦很鮮明，是我在臺灣南部城市較少遇上的。
二樓是個工作間，據說可租用作活動。
由於到達時已經下午三點，店內客人不算多。門口那方坐著一班年青人，他們像是在相討甚麼計劃；而我身傍則是一位女學生正在趕工做她的勞作（也可能是另一位店員忙於做宣傳品）。
感覺上這是一間社區小店，像我這種遊客應該很少見。
一大堆說話，還是來看看有甚麼餐飲選擇。
賣的主要是意式咖啡，或加入酒的咖啡組合，坦白講是沒有太多亮點。價錢方面，相信在南部城市來説是一點都不便宜，畢竟這𥚃是高雄。
食品就以輕便的多士，Bagel 、芝士蛋糕為主，較為特別是日式炒麵和手工水餃，估計是這店的熱門食品。
由於和家人吃了頗豐富的早餐，我只點了 灰咖啡 (NTD 100) 和 灰蛋糕（黑芝麻芝士蛋糕 NTD 80）。
評價如何？
味道，賣相都具水準，而我覺得這間 灰咖啡 的氣氛更吸引我！
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Hway 呢個名好型！ 睇相都覺得唔錯，尤其那個蛋糕🍰，不過我好少在街order 芝麻類野… 因為D牙會黑丫麻，食完呢類要即刻擦牙 （在家就可以）
睇多D你的咖啡☕️blogpost 呢 我發覺原來係咼，做cafe 仔真係要有D深度 （menu 上，culture 上，等） 平時冇留意
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喜歡佢個環境，仲有啲淡淡然的服務 👍
呢間嘢值得去體會一下。
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淡淡然又真係好考人，即是serve 與不serve 之間？
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又唔可以話唔好，個女 barista 說話不多，只是簡單一句，但我就喜歡這樣！
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香港好多呢D架！ 不過可能大家Carry out 的方式不同，那… 去洗衫店，老板娘說 “十一磅，$116
“你明天12:00來” 就是咁…
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對，尤其在舊社區😀
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係也… 串中有禮… 要有技巧 係老店老板娘的才能
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香港的咖啡店就好像缺少了這些 ⋯
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缺灰色呀，定缺一種性格或者態度先
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我覺得是那種文化背景同態度。
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文化背景又真是copy 唔到，人家好實在的。香港就… 想下，又未夠資格評論，因不夠knowledge,而且好少周圍試cafe 了
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