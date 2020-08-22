Biwaichi Cycling 琵琶湖單車遊

要到日本作深度單車旅遊，兩個入門級的行程就不得不提。第一個是連接廣島及四國今治的 島波海道 (Shimanami Kaido)，另一個則是 滋賀縣的琵琶湖 (Lake Biwa)。前者我們一家在 2017 年中差不多完成，大家要找資料的話，可參考我以下的數篇分享：
Shimanami Kaido – My Family Challenge
Shimanami Kaido – When planned trip turned into an unplanned one
Shimanami Kaido – Goodbye to Noru
Shimanami Kaido – Wonderful Ride with Trace of Regrets
至於環琵琶湖，我就非常之熟悉了。
這麼説，我應該騎過這條線很多次吧，對嗎？
算是，也可以説不是！
熟悉是指對路線、行程安排的相關資訊；而騎乘的經驗就比較特別了。
2017 年 2 月 – 大津車站 來回 大津湖岸公園 (琵琶湖南岸 12 公里)
2018 年 3 月 – 長浜市 至 高島市 (琵琶湖北岸 35 公里 虛擬騎乘)
2018 年 8 月 – 守山市 至 彦根市 (琵琶湖東岸 32 公里 虛擬騎乘)
2018 年 8 月 – 米原市 來回 彦根市 (琵琶湖東岸 25 公里)
第一次接觸到琵琶湖是在大阪時參考旅遊書，路程雖然很長，但沿途平坦，一家騎乘較易應付。
回港後在我使用的 Rouvy 虛擬騎乘平台上找到相關路線，便選了來練習，但後來再沒有訂購這平台，亦因此沒法騎乘餘下的路段。
虛擬騎乘這玩意我仍然覺得是練習的意義為重，即使這幾個琵琶湖路段是有 live video ，但你絕對不會感受到陽光，湖水聲或撲面而來的涼風，實際上是極之沉悶。
2018 年暑假與兒子同學一家到大阪、京都、滋賀旅行時，剛巧有一天空檔，便偷空一家人再去，希望可騎遠一點。
2018 大阪、京都、滋賀之旅
Summer Holiday 2018 – Shiga, Japan
Gem in the Hidden Mountain of Shigaraki
縱使這些零散的騎乘未能覆蓋整個琵琶湖的路線，我仍希望可給大家資訊作自己的行程策劃。
先來看看琵琶湖的資料。
琵琶湖位於日本中央的滋賀縣，鄰近京都市，是日本最大的湖泊，沿途主要是大自然，本土農作物及歷史景點。
環湖一週約 200 多公里，路線由單車徑及公路組成。除了北岸外，大部份路程頗平坦，而湖的西岸路面則較狹窄，騎乘需注意來往車輛。
這樣的路線，單車高手一天應可完成，但作為深度旅遊，我會建議放慢步伐，三天行程會較理想。
單車旅行首要的事是凖備你的單車。
對於經驗豐富的單車旅行者，相信你會選擇帶自己的單車，優點是你和這個老拍檔有充份默契，路途上少了一點固慮。但另一方面，裝箱及寄運等安排亦頗麻煩，以我過往的經驗，我就不建議大家帶車作這些短程路線。
一如島波海道，環琵琶湖單車旅行是個非常熱門的路線，配套亦很完善，以下三個租車安排相信可滿足大家的需要。
琵琶湖沿途有很多旅遊點都會有單車租賃的服務，大家可到滋賀旅遊局的網站參考他們的租車地圖 (Rent-a-Car / Rent-a-Cycle Map)。要留意這些租車站不是全年開放，單車數量亦不太多，去之前一定要查清楚。另外這些站提供之單車質素非常一般，亦較參差不一，短程騎乘還可以，用作環湖我就不太建議。
如果打算在大津市出發環湖的話，大家可以考慮第二個方案，到大津車站傍的大津市觀光案內所去預約單車。
租金 ¥250 一小時或 ¥1,800 一天，租期最長三天。要留意他們並不提供小童單車，而且數量極少，但質量頗佳，有㨗安特的 Escape City Bike 及 Yamaha 的動力輔助單車。
2017 年 2 月一家人到了大津車站後，我和太太就在案內所租了一部 Escape 和另一部 Yamaha。那時是推廣期，可免費租用一天，只需先附 ¥1,000 的按金，接著就跟租車地圖去為兒子找他的車。
二月初的日本，天氣極寒冷，琵琶湖沿岸很多設施亦在冬天關閉，要到四月才重䦕。我騎著車，找了很久，最終也租不到小童單車。還好的小兒子沒有生氣，乖乖地跟著媽媽的單車跑，只是我就有點內疚。
肚子餓了，一家人到車站上蓋的酒店 THE CALENDAR 吃個午飯。
這是一間時尚的膠囊 (Capsule) 酒店，60 個床位，設有餐廳、珈琲室、閲讀空間、露天餐廳及燒烤花園。
室內餐廳環境新穎，氣氛輕鬆，兒子一邊玩，一邊食，自得其樂。
飲飽食醉，父子倆就 hea 埋一堆！
兒子很喜歡這裏，2018 年在滋賀期間，特別從瀬田的酒店回到這裏吃晚飯。餐廳的牛扒烹調得非常好，平常只吃全熟牛扒的兒子，也把這個 medium rare 的牛扒差不多清掉。
最後來看看第三個方案，也是我極力推薦的一個，JR 米原站的 Biwaichi Cycle Rental, Maibara。
與之前介紹的完全不同，這裏可租到較高品質的公路單車， Hybrid 公路車及小童車，知名品牌如 Bianchi，Colnago，Gios，Lapierre，Orbea ⋯ 等亦有提供，租金當然亦不便宜。
2018 年我在此租車，一家大小一天就需要 ¥11,500 了 (兩天或以上會較便宜)，比租一部私家車還要貴！
值得嗎？
當然，看看我們租了甚麼：
我的 Ridley Liz (因我腳短，他們竪持這部女裝車的 size 較適合)，太太的 Corratec Hybrid 和兒子的 Gios 越野車，這幾架單車狀況尤如新車一樣。
最近他們的單車租金已加了，每天由最低 ¥3,800 起，假日會另加 ¥1,000。
租車最好數天前和他們預約，我們是三天前先到 Maibara 站。他們的同事會替使用者做基本 fitting，再安排合適車輛。另外，大家亦可經電郵及他們的網站與他們預約。
Biwaichi Cycle Rental 亦有提供建議環湖路線，大家可參考他們的網站，我也不再重覆。
當天早上，取過單車，看了他們的指引便出發，這次我是跟著他們的 “彥根観光和芹川・松原並木” 路線走。
世事難料，在差不多到達 “彦根市金亀公園” 時，天下著大雨，只好到便利店避避。
雨勢持續，天色又不太好，最後決定返回米原。
為了避免兒子濕身，太太又發揮她的無限創意，為小朋友造了件超級”斗篷”。
又差不多午飯時間，到車站吃過飯再算。
我喜歡這類日式輕食小店，食品簡約，環境時尚又輕鬆。
時間尚早，再騎車到湖邊。
雖然天氣與行程皆不達預期，但能一家人度過愉快輕鬆的一天，日子總是幸福的。
最後就來個開心的行程總結吧。
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The steak look so good, no wonder your son likes it, so would I!!!!
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me too despite I only had one piece!
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好喜歡阿仔個signature pose ar !!!!
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D 野食又得！ 而且你地成家也好踩得！ 我係來自宅宅家庭，最喜歡宅。
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冇問題喎，最緊要宅得開心嘛 😃
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超happy, 家人健康就滿足了，大家都要健康呀！😃
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I am pleased to see that you LIFE has become DELICIOUS!
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Haha, that motto sounds great 👍 Thx.
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