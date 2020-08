Biwaichi Cycling 琵琶湖單車遊

要到日本作深度單車旅遊,兩個入門級的行程就不得不提。第一個是連接廣島及四國今治的 島波海道 (Shimanami Kaido),另一個則是 滋賀縣的琵琶湖 (Lake Biwa)。前者我們一家在 2017 年中差不多完成,大家要找資料的話,可參考我以下的數篇分享:

至於環琵琶湖,我就非常之熟悉了。

這麼説,我應該騎過這條線很多次吧,對嗎?

算是,也可以説不是!

熟悉是指對路線、行程安排的相關資訊;而騎乘的經驗就比較特別了。

2017 年 2 月 – 大津車站 來回 大津湖岸公園 (琵琶湖南岸 12 公里)

2018 年 3 月 – 長浜市 至 高島市 (琵琶湖北岸 35 公里 虛擬騎乘)

2018 年 8 月 – 守山市 至 彦根市 (琵琶湖東岸 32 公里 虛擬騎乘)

2018 年 8 月 – 米原市 來回 彦根市 (琵琶湖東岸 25 公里)

第一次接觸到琵琶湖是在大阪時參考旅遊書,路程雖然很長,但沿途平坦,一家騎乘較易應付。

回港後在我使用的 Rouvy 虛擬騎乘平台上找到相關路線,便選了來練習,但後來再沒有訂購這平台,亦因此沒法騎乘餘下的路段。

虛擬騎乘這玩意我仍然覺得是練習的意義為重,即使這幾個琵琶湖路段是有 live video ,但你絕對不會感受到陽光,湖水聲或撲面而來的涼風,實際上是極之沉悶。

2018 年暑假與兒子同學一家到大阪、京都、滋賀旅行時,剛巧有一天空檔,便偷空一家人再去,希望可騎遠一點。

2018 大阪、京都、滋賀之旅



Summer Holiday 2018 – Shiga, Japan

Gem in the Hidden Mountain of Shigaraki

縱使這些零散的騎乘未能覆蓋整個琵琶湖的路線,我仍希望可給大家資訊作自己的行程策劃。

先來看看琵琶湖的資料。

琵琶湖位於日本中央的滋賀縣,鄰近京都市,是日本最大的湖泊,沿途主要是大自然,本土農作物及歷史景點。

環湖一週約 200 多公里,路線由單車徑及公路組成。除了北岸外,大部份路程頗平坦,而湖的西岸路面則較狹窄,騎乘需注意來往車輛。

這樣的路線,單車高手一天應可完成,但作為深度旅遊,我會建議放慢步伐,三天行程會較理想。

單車旅行首要的事是凖備你的單車。

對於經驗豐富的單車旅行者,相信你會選擇帶自己的單車,優點是你和這個老拍檔有充份默契,路途上少了一點固慮。但另一方面,裝箱及寄運等安排亦頗麻煩,以我過往的經驗,我就不建議大家帶車作這些短程路線。

一如島波海道,環琵琶湖單車旅行是個非常熱門的路線,配套亦很完善,以下三個租車安排相信可滿足大家的需要。

琵琶湖沿途有很多旅遊點都會有單車租賃的服務,大家可到滋賀旅遊局的網站參考他們的租車地圖 (Rent-a-Car / Rent-a-Cycle Map)。要留意這些租車站不是全年開放,單車數量亦不太多,去之前一定要查清楚。另外這些站提供之單車質素非常一般,亦較參差不一,短程騎乘還可以,用作環湖我就不太建議。

如果打算在大津市出發環湖的話,大家可以考慮第二個方案,到大津車站傍的大津市觀光案內所去預約單車。

租金 ¥250 一小時或 ¥1,800 一天,租期最長三天。要留意他們並不提供小童單車,而且數量極少,但質量頗佳,有㨗安特的 Escape City Bike 及 Yamaha 的動力輔助單車。

2017 年 2 月一家人到了大津車站後,我和太太就在案內所租了一部 Escape 和另一部 Yamaha。那時是推廣期,可免費租用一天,只需先附 ¥1,000 的按金,接著就跟租車地圖去為兒子找他的車。

二月初的日本,天氣極寒冷,琵琶湖沿岸很多設施亦在冬天關閉,要到四月才重䦕。我騎著車,找了很久,最終也租不到小童單車。還好的小兒子沒有生氣,乖乖地跟著媽媽的單車跑,只是我就有點內疚。

肚子餓了,一家人到車站上蓋的酒店 THE CALENDAR 吃個午飯。

這是一間時尚的膠囊 (Capsule) 酒店,60 個床位,設有餐廳、珈琲室、閲讀空間、露天餐廳及燒烤花園。

室內餐廳環境新穎,氣氛輕鬆,兒子一邊玩,一邊食,自得其樂。

飲飽食醉,父子倆就 hea 埋一堆!

兒子很喜歡這裏,2018 年在滋賀期間,特別從瀬田的酒店回到這裏吃晚飯。餐廳的牛扒烹調得非常好,平常只吃全熟牛扒的兒子,也把這個 medium rare 的牛扒差不多清掉。

最後來看看第三個方案,也是我極力推薦的一個,JR 米原站的 Biwaichi Cycle Rental, Maibara。

與之前介紹的完全不同,這裏可租到較高品質的公路單車, Hybrid 公路車及小童車,知名品牌如 Bianchi,Colnago,Gios,Lapierre,Orbea ⋯ 等亦有提供,租金當然亦不便宜。

2018 年我在此租車,一家大小一天就需要 ¥11,500 了 (兩天或以上會較便宜),比租一部私家車還要貴!

值得嗎?

當然,看看我們租了甚麼:

我的 Ridley Liz (因我腳短,他們竪持這部女裝車的 size 較適合),太太的 Corratec Hybrid 和兒子的 Gios 越野車,這幾架單車狀況尤如新車一樣。

最近他們的單車租金已加了,每天由最低 ¥3,800 起,假日會另加 ¥1,000。

租車最好數天前和他們預約,我們是三天前先到 Maibara 站。他們的同事會替使用者做基本 fitting,再安排合適車輛。另外,大家亦可經電郵及他們的網站與他們預約。

Biwaichi Cycle Rental 亦有提供建議環湖路線,大家可參考他們的網站,我也不再重覆。

當天早上,取過單車,看了他們的指引便出發,這次我是跟著他們的 “彥根観光和芹川・松原並木” 路線走。

世事難料,在差不多到達 “彦根市金亀公園” 時,天下著大雨,只好到便利店避避。

雨勢持續,天色又不太好,最後決定返回米原。

為了避免兒子濕身,太太又發揮她的無限創意,為小朋友造了件超級”斗篷”。

又差不多午飯時間,到車站吃過飯再算。

我喜歡這類日式輕食小店,食品簡約,環境時尚又輕鬆。

時間尚早,再騎車到湖邊。

雖然天氣與行程皆不達預期,但能一家人度過愉快輕鬆的一天,日子總是幸福的。

最後就來個開心的行程總結吧。

